Центральный банк объяснил, почему Узбекистан остается единственной страной в Центральной Азии, где не работает платежная система PayPal. Как сообщил регулятор, компания самостоятельно установила ограничения на свою работу в стране.

Spot обратил внимание, что сейчас в системе нет возможности привязать к аккаунту выпущенные на территории страны карты, хотя Узбекистана нет в «черном списке» компании.

«Сегодня в платежной системе PayPal нет возможности пополнить электронные кошельки, привязав к ним банковские карты, выпущенные в Узбекистане. Это ограничение было установлено самой платежной системой без согласования и обсуждения с каким-либо государственным органом или другой организацией в стране», — отмечает ЦБ.

Кроме того, добавили в Центробанке, Министерство инвестиций и внешней торговли во время переговоров с PayPal выяснило, что платежная система в ближайшем будущем не планирует полноценно внедрять систему в Узбекистане.

При этом Центральный банк не может снять ограничения административным путем, поскольку полномочия регулятора по надзору и наблюдению за функционированием платежных систем распространяются только на местные компании.

«Когда платежная система PayPal захочет открыть представительство в Узбекистане и проводить платежи и операции в национальной валюте — сумах (например, как ООО НКО „ПейПал РУ“, работающее в России), она, согласно действующему законодательству, должна будет получить лицензию в Центральном банке и в установленном порядке быть под надзором и наблюдением», — уточняет ЦБ.

Центробанк напоминает, что платежные системы Oson, Click и Payme включены в реестр систем электронных денег.

«В настоящее время можно переводить электронные деньги на электронные кошельки, открытые в этих системах, через электронные кошельки WebMoney и QIWI. В то же время операторы системы электронных денег Oson и Click ведут переговоры с PayPal», — указал регулятор.

Кроме того, есть возможность совершать онлайн-платежи через валютные банковские карты, выпущенные банками по взаимной договоренности с международными платежными системами Visa, Mastercard, UnionPay и «МИР».

«Словом, до тех пор, пока не будет снято ограничение платежной системы PayPal, фрилансеры смогут использовать альтернативные электронные кошельки — WebMoney, QIWI, Яндекс.Деньги или получать платежи напрямую с банковских карт. Платежи с использованием банковских карт также могут быть наиболее приемлемым инструментом с точки зрения цены при относительно низкой комиссии (0−2,5%), которую платят субъекты электронной торговли», — говорится в сообщении.

В феврале 2019 года председатель Центробанка Мамаризо Нурмуратов заявлял, что принятие закона «О платежах и платежных системах» позволит таким электронным платежным системам, как PayPal, работать в Узбекистане с лицензией.