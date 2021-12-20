В общеобразовательных школах Узбекистана в этом году также не будут проводиться новогодние мероприятия. Такое решение «в целях безопасности детей и предотвращения различных сборов денег» на основе протокола Республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом приняло Министерство народного образования, сообщила пресс-служба МНО.

Приказом министерства запрещены «любые незаконные сборы денег с родителей» на проведение мероприятий, связанных с новогодним праздником.

Кроме того, запрещено украшать кабинеты и фойе школ искусственными ёлками и электрическими гирляндами (исключение — украшения, изготовленные учащимися вручную). Ëлку разрешено установить во дворе школы.

Праздничные мероприятия могут быть проведены в начальных классах в собственных кабинетах с участием родителей и соблюдением карантинных ограничений. При этом эти мероприятия не должны мешать учебному процессу, говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году также вводились ограничения на проведение новогодних ёлок в школах. Тогда празднование в начальных классах было запрещено.