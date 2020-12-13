В школах Узбекистана введён запрет на проведение новогодних мероприятий с участием учеников. Об этом говорится в письме от 11 декабря за подписью заместителя министра народного образования Дильшода Кенжаева. Подлинность документа «Газете.uz» подтвердили в пресс-службе МНО.





В письме напоминается, что протоколом собрания Кабинета министров от 16 ноября определено проведение ежегодного мероприятия «Президентская елка» через телемарафон на каналах «Болажон» и Yoshlar. Такое решение было принято для сохранения здоровья учащихся в условиях эпидемии COVID-19.

В документе подчёркивается, что категорически запрещено: