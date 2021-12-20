Министерство народного образования выпустило дополнительный комментарий к предыдущему заявлению о праздновании Нового года в общеобразовательных школах.

Напомним, в нём говорилось, что новогодние ёлки в школах Узбекистана проводиться не будут (кроме празднования в кабинетах в начальных классах). Решение, как отмечалось, принято в целях безопасности детей и предотвращения сборов денег.

В новом сообщении МНО говорится, что было неправильно истолковано письмо министерства школам относительно планирования и проведения новогодних праздников.

«Доводим до вашего сведения, что никаких ограничений на празднование Нового года на территориях общеобразовательных школ нет», — подчёркивается в заявлении.

При этом в целях предотвращения сбора денег в школах и недовольства родителей отмечать новогодний праздник в ресторанах, кафе и других заведениях общепита не рекомендуется.

«Запреты, связанные с организацией различных корпоративных праздников и развлекательных мероприятий, Республиканской специальной комиссией распространены на министерства, ведомства и другие государственные органы», — отмечается в сообщении МНО.

Ранее в социальных сетях распространились сообщения о запрете Республиканской спецкомиссии по борьбе с коронавирусом проводить корпоративные праздники в государственных органах, однако официального заявления об этом по линии Министерства здравоохранения или Службы санитарно-эпидемиологического благополучия не последовало.