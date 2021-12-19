19 декабря в 5:03 на территории Ангренского угольного разреза компании «Узбекуголь» в Ташкентской области столкнулись два электровоза. Информацию об этом, появившуюся в социальных сетях, подтвердила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Как отмечается в сообщении, из-за утечки сжатого воздуха в тормозной системе электровоз №010 начал движение и совершил столкновение с движущимся составом №017. В результате 20 вагонов — 14 вагонов, груженных углём, первого поезда и 6 пустых вагонов второго поезда — сошли с рельсов и опрокинулись. Всего в двух составах было 33 вагона.

В результате происшествия лёгкие телесные повреждения получили машинист состава №010 и его помощник. Они госпитализированы.

К ликвидации последствий ЧП привлечено 50 специалистов, а также 2 грузовых крана и 2 погрузчика филиала «Темир йул транспорт» компании «Узбекуголь». Ведётся доследственная проверка.