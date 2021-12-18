Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял участие в дружеском футбольном турнире в честь 100-летия кыргызского футбола, который прошёл 17 декабря в Бишкеке, сообщила пресс-служба главы государства.

В турнире участвовали 6 команд, в числе которых Администрация президента, ветераны отечественного футбола, представители СМИ, спортивных федераций, бизнес-сообщества и деятелей культуры.





В составе Администрации президента участвовали глава страны Садыр Жапаров, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и ряд министров.

Победителем турнира стала команда деятелей культуры «Онор», второе место завоевали ветераны отечественного футбола команды «Алга» и третье — команда Администрации президента.





По итогам матчей Садыр Жапаров стал лучшим бомбардиром турнира с 9 голами.



