Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Республики Корея Мун Чжэ Ин приняли совместное заявление об углублении отношений особого стратегического партнерства между двумя странами, сообщила пресс-служба главы государства.

В документе отражены вопросы развития сотрудничества и широкого празднования 30-летия установления дипломатических отношений. Цифровизация, «зеленая» экономика и реализация сильной социальной политики определены тремя главными направлениями особого стратегического партнерства.





В присутствии лидеров двух стран подписаны межправительственное соглашение в области здравоохранения, программа сотрудничества с Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA) на 2022−2024 годы, программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2022−2024 годы, а также меморандумы о налаживании диалога в сфере энергетики, о сотрудничестве по развитию «умных» городов, о финансировании по линии Фонда содействия экономическому развитию, в области редких металлов, меди и их сплавов.

В рамках визита были подписаны меморандумы о сотрудничестве в сфере информационных технологий и в области «умного» сельского хозяйства, соглашение о поставке медицинского оборудования с участием корейского Фонда экономического развития.