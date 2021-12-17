Половина населения Афганистана сталкивается с острой проблемой отсутствия продовольствия, заявил журналистам на брифинге в АИМК старший советник Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Франк Ремус. По данным ООН, население Афганистана в настоящий момент составляет около 40 миллионов человек.

Представитель УВКБ сообщил, что также 3,5 миллиона афганцев, вынужденно перемещенных внутри Афганистана, нуждаются в срочной помощи, чтобы пережить наступающую суровую зиму. «Гуманитарные действия по спасению жизней нужны сейчас, как никогда», — добавил Франк Ремус.

В октябре УВКБ поставил в Термез около 100 тонн гуманитарной помощи, предназначенной Афганистану, в нее вошли предметы первой необходимости. Первые 40 тонн из хранившегося в логистическом центре Termez Cargo Centre груза были доставлены в афганский Мазари-Шариф 15 декабря.

Для борьбы с гуманитарным кризисом в Афганистане Всемирный банк, который управляет фондом реконструкции этой страны, заявил о выделении структурам ООН 280 млн долларов для оказания гуманитарной помощи афганскому народу. Получателями средств названы ЮНИСЕФ и Всемирная продовольственная программа ООН, которые до конца декабря получат 100 и 180 млн долларов соответственно.

Напомним, афганские госактивы в зарубежных банках заморожены с момента взятия талибами Кабула. Президент Узбекистана неоднократно призывал разморозить их, чтобы спасти Афганистан от гуманитарного кризиса.