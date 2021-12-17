Alfraganus — это не стандартный торговый центр, а перспективный проект, неизменно ведущий посетителей к покупке, а собственников и арендаторов — к финансовому успеху.

Ритейл-парк Alfraganus имеет выгодную локацию — он расположился всего в нескольких минутах от сквера Амира Темура и доступен для пешеходов и автомобилистов. На территории проекта предусмотрен круговой паркинг на 1500 автомобилей.

На выбор предпринимателям предлагается более 500 помещений площадью от 32 до 3244 кв. м, расположенных на территории в 110000 кв. м. Индивидуальные технические характеристики помещений, предполагающие наличие вытяжных систем, санузлов, газо- и водоснабжения, помогут подобрать подходящую коммерческую точку в зависимости от сферы бизнеса.

Функциональность торговых объектов станет еще одним преимуществом при выборе помещения. Высота потолков в Alfraganus составляет 6 м. Такой параметр поможет собственнику реализовать второй этаж, тем самым вдвое увеличив приобретенную площадь.





К проекту были привлечены ведущие специалисты в области архитектуры и строительства из зарубежных стран. Они, основываясь на многолетнем и успешном опыте, создали совершенную модель коммерческой недвижимости, которая привлечет от 210 тысяч посетителей в неделю.

Работы на строительной площадке торгово-развлекательного квартала Alfraganus идут полным ходом. Уже в 2022 году первые собственники и арендаторы проекта смогут начать работу и получать первую прибыль.

На данный момент девелопер предлагает выгодные условия оплаты с минимальным первоначальным взносом от 10% и рассрочкой на 10 месяцев.

Подробности можно узнать по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Сайт: alfraganus.com

Telegram: t.me/alfraganus_tashkent

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Instagram: @alfraganus.uz

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