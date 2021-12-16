На пленарном заседании Сената Олий Мажлиса 16 декабря хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и сенаторы обсудили экологическую ситуацию в столице.

Председатель Комитета Сената по аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии Бахадир Тажиев сообщил, что в Ташкенте прошли инвентаризацию около 1,2 миллиона деревьев, но в единую электронную базу данных не включено даже 20% из них. В результате, несмотря на действующий мораторий, продолжается незаконная вырубка деревьев, отметил он.

Сенатор сообщил, что по состоянию на ноябрь 2021 года в Госкомэкологии поступило 2479 обращений на вырубку 33639 деревьев, по 1483 из них дан отказ, что позволило сохранить 22145 деревьев.

Джахонгир Артыкходжаев и Бахадир Тажиев. Фото: Пресс-служба Сената.

Бахадир Тажиев отметил, что многие деревья вырубаются из-за строительных работ. Кроме того, из-за строительства повреждается ирригационная система, в результате увеличивается число случаев высыхания и заболевания деревьев. Например, в парке Гафура Гуляма в Чиланзарском районе высохло 15 деревьев, в парке Абдуллы Кадыри в Алмазарском районе — 35.

Джахонгир Артыкходжаев признал, что в последние годы «у деревьев не было хозяина».

«Их не относили ни к Госкомэкологии, ни к хокимияту. Они не были оцифрованы. Деревья сажали кто где хотел, сажали там, где не следует сажать. Не высаживали деревья там, где это нужно. По инициативе уважаемого президента создана экологическая полиция. [Ситуация] взята под контроль», — заявил он.

По его словам, при хокимияте создан Департамент цифрового развития, где ведётся учёт каждого дерева.

«Действительно, есть вырубленные деревья. Были случаи, когда хокимият не мог помочь, есть случаи, когда хокимият был виноват. Я это признаю. Есть деревья, вырубленные, погибшие на строительных площадках. Это тоже признаю», — заявил он.

«Но снижение уровня грунтовых вод не связано со строительством в городе, потому что в мире меняется экологическая [ситуация]. Снижение уровня подземных вод происходит не только в Ташкенте, но и в мире. Думаю, над этим будут работать наши экологи», — добавил хоким.

Градоначальник сказал, что в этой сфере проведено исследование на 200 страниц, которое он готов предоставить сенатору.

Председатель Сената Танзила Нарбаева рассказала, что во время визита парламентской делегации в испанский Мадрид увидела, что «у каждого дерева есть хозяин», а также капельное орошение под каждым деревом.

«Никто не может посягать на эти деревья. Никто не может их трогать. Чтобы не превратиться в степь, чтобы стало больше зон отдыха, можно сделать образцовый пример в Ташкенте… Тогда граждане, активные в вопросах экологии, будут довольны», — заявила она.

Джахонгир Артыходжаев отметил, что тоже видит, как в других странах бережно ухаживают за деревьями.

«Конечно, такие вещи, как искусство, экология ценят в сытых, богатых странах… У нас тоже есть люди, которые ценят каждое дерево, переживают за их вырубку. Пять-десять лет назад при вырубке деревьев никто не обращал на это внимания. Это тоже своего рода показатель развития страны, свидетельство того, что люди переживают. Я хочу поблагодарить наших граждан», — сказал он.

Хоким Ташкента также сообщил, что инвестор, получивший в аренду на 49 лет парк Гафура Гуляма, не выполнил поставленные перед ним задачи. Градоначальник заявил, что вопрос будет пересмотрен.