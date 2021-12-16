RTL Alliance отметил высокий спрос в Узбекистане на свой логистический сервис, который обеспечивает быструю доставку грузов из Китая в преддверии Нового года.

«RTL Alliance оказался очень востребованным в Узбекистане. Мы отмечаем высокую активность, здесь начался интенсивный рост числа клиентов. Быстрая и бесперебойная доставка из Китая благодаря альтернативным маршрутам RTL Alliance стала уникальным решением. Новый год уже совсем близко, а число заявок постоянно растет, поэтому стоит разместить заказ на доставку уже сейчас», — сказал Геннадий Гогения, СЕО RTL Alliance.

Проблема железнодорожных перевозок из Китая в страны Центральной Азии в течение 2021 года серьезно повлияла на ритмичность логистики. Резкое повышение спроса на морские перевозки повлекло увеличение в разы стоимости морского фрахта. Из-за этого клиенты массово переориентировались на железнодорожные перевозки, однако инфраструктура не была к этому готова.

В этих условиях клиенты RTL Alliance получили возможность воспользоваться разработанными компанией альтернативными маршрутами, помогающими не снижать ритм контейнерных перевозок из Китая в Узбекистан.

О компании

RTL Alliance предоставляет полный спектр транспортно-логистических услуг. География деятельности компании насчитывает более 80 стран.

Компания является членом Международной федерации экспедиторских ассоциаций FIATA, ассоциации БАМЭ, обладает международным сертификатом стандарта ISO 9001:2015 в области экспедирования грузов и входит в топ-50 работодателей по версии агентства BIK Ratings.

RTL Alliance имеет свои представительства в Беларуси, России и Литве. Также до конца 2021 года компания откроет новые офисы в Узбекистане и Казахстане.

Сайт: rtlalliance.com

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