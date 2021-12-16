В Министерстве транспорта Узбекистана прошла встреча с руководством пакистанской авиакомпании PIA (Pakistan International Airlines), сообщила пресс-служба Минтранса.

Представитель авиакомпании в Узбекистане Мухаммед Ваккос поделился планами по налаживанию регулярных авиарейсов по маршруту «Исламабад — Ташкент» и «Карачи — Ташкент». Авиакомпания намерена наладить полёты по этим направлениям с января 2022 года.

Руководитель департамента развития воздушного транспорта Минтранса Данияр Джумаев проинформировал о мерах по привлечению иностранных авиакомпаний на авиационный рынок Узбекистана. В частности, он отметил, только в этом году сборы за услуги аэропорта были снижены до 42%, а на рейсы, выполняемые в направлении паломнического туризма, — до 50%.

По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу по налаживанию регулярных полётов между крупнейшими городами двух стран.