Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 декабря прибыл в Республику Корея с государственным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

В аэропорту Сеула состоялась торжественная встреча президента и первой леди. В честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Произведены артиллерийские залпы.

Лидера Узбекистана у трапа самолета встретили заместитель премьер-министра Республики Корея Хонг Нам Ки и другие официальные лица.

Основные мероприятия саммита — двусторонние встречи и переговоры — пройдут в пятницу, 17 декабря.

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