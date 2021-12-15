Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса на пленарном заседании 14 декабря приняли законопроект о поправках в Налоговый кодекс. Документ выставлялся на голосование постатейно.

Член фракции УзЛиДеП Дониёр Ганиев оказался единственным, кто задал вопросы касательно изменений в налоговое законодательство, тогда как остальные депутаты проголосовали за первую статью закона без обсуждения.





Фото: UzReport TV.

Парламентарий спросил о причинах изменения даты вступления в силу поправок, согласно которым снижается акциз на импорт алкогольной продукции (водка, коньяк и другие) на 10%. По его словам, в бюджетном послании указана дата 1 июня, а в поправках в Налоговый кодекс — 1 января 2022 года.

Заместитель министра финансов Дильшод Султанов признал, что изначально планировалось внедрить изменения с 1 июня, но из-за небольших бюджетных потерь было решено внести в законопроект следующий порядок: с 1 января 2022 года акциз на импорт алкоголя снижается на 10%, а с 1 июня он повышается для местных производителей. Это мера принимается в рамках унификации ставок.

Дониёр Ганиев отметил, что из этого следует, что не все цифры, указанные в бюджетном послании, которые были предоставлены две недели назад, верны.

«Получается вы вносите бюджетное послание, принимаете закон, а затем меняете свой позицию? Где ещё ваша позиция изменилась? Если вы две недели назад даёте одну информацию, а через две недели — другую», — сказал депутат.

Дониёр Ганиев. Фото: UzReport TV.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, ставку налога на имущество юридических лиц планируется снизить с 2% до 1,5%. При этом предлагается ввести требование о том, что налоговая база для зданий не может быть ниже минимального значения, установленного в абсолютной величине на 1 кв. м в следующих размерах:

в Ташкенте — 2,5 млн сумов;

в Нукусе и облатных центрах — 1,5 млн сумов;

в других регионах — 1 млн сумов.

Дониёр Ганиев привёл слова президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который заявил, что в результате снижения ставки налога на имущество для юрлиц у предпринимателей останется в распоряжении 500 млрд сумов.

По мнению депутата, из-за введения требования о минимальном значении налоговая нагрузка на малый и средний бизнес повысится. Об этом также говорит проект госбюджета на 2022 год, в котором прогнозируется рост поступлений от налога на имущество на 30% — с 2,5 трлн до 3,2 трлн сумов.

Мубин Мирзаев. Фото: UzReport TV.

Первый заместитель председателя Государственного налогового комитета Мубин Мирзаев заявил, что каждое предприятие при ведении бухгалтерского учёта должно индексировать стоимость имущества исходя из уровня инфляции.

«Раньше они платили один оборотный налог. Годами они не индексировали имущество, проводили амортизацию, и сейчас у многих предприятий балансовая стоимость приближается к нулю. Это приводит к тому, что не выплачивается налог на имущество. Введение минимальной стоимости необходимо, чтобы предприниматели в соответствии с законом выплачивали налог на имущество», — пояснил он.

По его словам, стоимость имущества планируется поэтапно довести до рыночных цен. Вводимые минимальные цены намного ниже рыночной стоимости имущества, чтобы на первом этапе избежать резкого повышения налоговой нагрузки на предпринимателей, отметил первый замглавы ГНК.

«Когда мы анализировали ситуацию, изучали каждую фотографию имущества, местоположение, цены, выяснилось, что большие зданий платят налог в размере 10, 50, 100, 200 тысяч сумов в год», — сказал Мубин Мирзаев.

Кроме того, с учётом предложений депутатов местные кенгаши получают право применять коэффициент 0,5, то есть они могут снизить налог на 50% с учётом особенностей развития региона.

Шерзод Кудбиев. Фото: UzReport TV.

Глава ГНК Шерзод Кудбиев добавил, что сегодня у 4600 юридических лиц выявлена нулевая балансовая стоимость имущества общей площадью 8 миллионов кв. м. А имущество 1800 юрлиц площадью 11 миллионов кв. м. оценено в 100 раз ниже рыночной стоимости.

По его словам, речь идёт не о повышении налоговой нагрузки на предпринимателей, а поощрении честно работающих предпринимателей, которые «годами проводили переоценку, повышали стоимость основных средств, правильно указывали свою налогооблагаемую базу».

«Для 34 тысяч предпринимателей с имуществом на 6 миллионов кв. м снижается налоговая нагрузка. Для тех предпринимателей, которые на рынке, в условиях конкуренции неправильными путями получают конкурентное преимущество, мы вводим минимальные цены, которые всё ещё ниже рыночной стоимости», — заявил он.

Шерзод Кудбиев отметил, что для предпринимателей предоставляется право провести переоценку, если они считают, что стоимость их имущества ниже рыночных цен.

Лидер партии «Миллий тикланиш», заместитель спикера Законодательной палаты Алишер Кадиров вмешался в беседу и призвал прекратить обсуждение.

«Мы обсуждали этот закон в своей фракции не менее трёх недель. Мы сейчас повторно слышим от специалистов ответы на вопросы, которые уже задавали», — заявил он.

По его словам, специалисты, включая главу ГНК Шерзода Кудбиева и его первого заместителя Мубина Мирзаева, ответили на все вопросы фракции. По требованию партии были организованы семинары.

«Мы снова и снова слышим ответы, которые уже слышали. Мы здесь собрались не для того, чтобы обсуждать, а выразить отношение. По сути, реальная площадка для обсуждений — это фракция. На [заседании] фракции мы задали около 50 вопросов по этому закону, по этой статье. Мы получили ответы на вопросы, ещё одно наше предложение приняли», — заявил он.

Алишер Кадиров. Фото: UzReport TV.

«Уважаемые депутаты, давайте уважать наше время. Если мы будем часами обсуждать одну статью, скоро мы будем обсуждать законы с 1000 статьями. В таком случае мы будем годами обсуждать один закон. Мы должны уважать своё время. Уважаемый спикер, вы уже поставили на обсуждение одну статью, она прошла. Я прошу остановить дальнейшее обсуждение, у нас нет полномочий повторно выставлять закон на голосование. Прошу вас перейти к следующей статье», — сказал Алишер Кадиров.

Дониёр Ганиев в ответ заявил, что он по-другому понимает пленарное заседание Законодательной палаты.

«Каждый толкует это по-разному. Под обсуждением я понимаю обсуждение [закона] постатейно. Значит, мне нужно заново прочитать регламент», — заявил он.

Спикер Нурдинжон Исмоилов напомнил, что Законодательная палата принимает законы, которые обязательны для исполнения всеми.

«Ни у кого не должно остаться сомнений. В практике Законодательной палаты есть такое, что иногда очень сложно рассматривать закон постатейно. Определённый депутат может не успеть [изучить]. Мы можем вернуться к этому [вопросу]. Вернёмся, если нужно. Если хотят уточнить, надо уточнять. Если мы примем закон, то завтра он отправится в Сенат. Мы не сможем к нему вернуться. Когда здесь сидят специалисты, министерства, представители правительства, не нужно лениться», — заявил он.

Согласно регламенту Законодательной палаты, при рассмотрении законопроекта во втором чтении обсуждение проводится постатейно. При этом обсуждаются как одобренные, так и не одобренные ответственным комитетом мнения и предложения. Голосование по законопроекту, как правило, проводится постатейно. По решению Законодательной палаты голосование по законопроекту может проводиться по главам или разделам, а также по нескольким статьям одновременно.