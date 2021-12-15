7−8 декабря в Алматы прошла одна из самых авторитетных международных конференций по новым технологиям в образовании EdCrunch Glocal. Сотни спикеров из более чем 25 стран поделились передовым опытом в области педагогики, обсудили вопросы будущего сферы образования и влияния на неё новых технологий, достижения науки в области обучения. Среди участников была и большая делегация Узбекистана. «Газета.uz» попросила рассказать о мероприятии признанного международного эксперта в сфере образования, председателя Ассоциации неправительственных образовательных учреждений Узбекистана Фирузу Вахабову.

— Фируза Наримановна, поделитесь, пожалуйста, своим мнением о форуме.

— EdCrunch Glocal-2021 собрал топовых зарубежных экспертов, практиков, руководителей образовательных учреждений, педагогов, предпринимателей, меценатов, студентов. Участвовали все, кому небезразлична тема образования, кто реально задумывается о будущем и хочет менять мир к лучшему.

Темы конференции охватили все виды образования: от дошкольного до корпоративного. Большое внимание уделили цифровым технологиям и искусственному интеллекту.

Впервые за восемь лет конференция проводилась не в Москве — в этом году выбор организаторов пал на Алматы.

Общая численность нашей делегации насчитывала около 60 человек. Лидеры образовательного рынка Узбекистана были представлены целыми командами. Собственники, управляющие и учителя участвовали в многочисленных мастер-классах, семинарах и дискуссиях.

Фируза Вахабова (справа) с ведущим тренером EduScrum Россия, специалистом по игровому обучению Екатериной Бредихиной.

— EdCrunch можно дословно перевести как «образовательный хруст». А что значит Glocal?

— Это название придумали путём сложения слов Global и Local. Таким образом организаторы хотели подчеркнуть, что конференция — это площадка, где ищут локальные решения глобальных проблем образования. Весь мир в поиске ответа на вопрос, какой должна быть система образования в динамичном и непредсказуемом XXI веке.

Особенность нынешнего мероприятия — спикеры. Ранее в конференции принимали участие международные эксперты и новаторы от образования. В этом году своим мнением делились спортсмены, бизнесмены из списка Forbes, люди искусства. Круг участников дискуссии стал гораздо шире, а значит — больше идей и нестандартных решений.

Для меня стало открытием, что авторитетные бизнесмены Казахстана не только активно финансируют создание частных школ, но и принимают непосредственное участие в разработке концепции образовательной деятельности.

Профессор когнитивных систем и робототехники Плимутского университета Великобритании Тони Бельпейм и основатель инициативы «Глобальное будущее образования», профессор Московской школы управления Сколково и Технологического университета Буэнос-Айреса Павел Лукша.

— На что бы вы обратили внимание политиков и бизнесменов Узбекистана по результатам конференции?

— Безусловно, проблем в образовании ещё очень много. Тем не менее Узбекистан в некоторых секторах образования продвинулся дальше, чем соседние страны. Это касается как государственных, так и частных инициатив.

Например, нормативная база для создания негосударственных образовательных учреждений (НОУ) стала настоящим прорывом в образовании на постсоветском пространстве. Уникальная организационно-правовая форма позволила прийти энтузиастам в сектор частного образования, а налоговые льготы стимулировали реинвестирование в улучшение материально-технической базы частных заведений. Негосударственный сектор образования развивается и становится сетью инновационных моделей развития качественного образования как Ташкента, так и Узбекистана в целом. Все новшества, внедряемые в учебный процесс, реализуются оперативно в ответ на изменения внешней среды, появление новых методик и подходов.

Профильное министерство и парламент организовали открытую дискуссию с привлечением лучших профессионалов и национальных экспертов. В результате мы получили прогрессивный закон «Об образовании», который способствует внедрению самых новых и актуальных форм образования.

Система образования — очень сложный механизм, состоящий из таких компонентов, как инфраструктура, содержание, аттестация и оценка и главное — кадры. И во всех направлениях у нас есть позитивные изменения.

На конференции казахстанские миллиардеры очень четко сформулировали причины, по которым они развивают образовательные проекты. Во-первых, impact-проекты — это мировой тренд (impact-проекты — это проекты, приносящие значительные позитивные изменения в жизнь людей в результате предпринимательской деятельности — ред.). Во-вторых, образование — это очень перспективная сфера для инвестиций.

И тут я хочу обратить внимание узбекского бизнеса на то, что наш рынок намного больше и перспективнее, чем у северных соседей. Огромный прирост населения, рост доходов, государственная политика в сфере частного образования и растущий спрос родителей на качественные образовательные услуги.

Уже сейчас страна привлекает внимание международных сетевых школ, появляются иностранные образовательные франшизы для развития в Узбекистане. Будет обидно, если в такой привлекательной и стратегической сфере будет минимум узбекского капитала.

Узбекистан имеет отличные шансы сделать квантовый скачок в развитии. И секрет этого прост: усилия государственного и частного секторов должны быть направлены на образование. Это именно та сфера в современном мире, где сейчас нет явных лидеров и аутсайдеров. Ибо все в поиске того образования, от которого ожидают больших системных изменений.

— Планируется ли проведение EdCrunch в Ташкенте?

— Я обратилась с такой инициативой к организаторам, но пока не получила конкретики. Не страшно, если мы не сможем привлечь конференцию в следующем году. У нас есть собственные идеи и форматы для проведения знаковых мероприятий высокого уровня. Это и STEAM-Fest Ташкент, и EduTalks, и Форум контент-провайдеров. А привлечь авторитетных спикеров в такую открытую и гостеприимную страну, как Узбекистан не составит проблем.