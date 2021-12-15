Boulevard Business Center — это новый готовый бизнес-центр, расположенный в Tashkent City. Современное здание отвечает всем требованиям, предъявляемым к современному высококлассному бизнес-пространству.

Оригинальный узнаваемый фасад, сдержанность и утонченность в выборе отделочных материалов, выгодное расположение, собственный подземный паркинг, высокотехнологичные инженерные системы и высокий уровень безопасности — всеми этими преимуществами обладает БЦ Boulevard.





На втором этаже бизнес-центра представлено несколько офисных помещений площадью от 111 до 149 кв. м. Все они имеют впечатляющую высоту потолков 5 м. Благодаря панорамному остеклению офисное пространство наполнено дневным светом и воздухом — в нем приятно находиться и продуктивно работать.

Офисы реализуются с готовым ремонтом. В оформлении объектов превалируют лаконичные цвета, материалы и формы. Продуманное пространство, которое полностью готово к работе, оборудовано всеми необходимыми коммуникациями и современными инженерными системами.

Вентиляционное оборудование с пониженным уровнем шума и высокой степенью очистки воздуха, система отопления и кондиционирования, электрическое оборудование от зарубежных производителей, автоматическая система пожарной безопасности гарантируют комфортное и безопасное пребывание в офисах.





Бизнес-центр обслуживается лифтовой системой от швейцарского производителя Sсhindler.

На террасе второго этажа можно провести деловую встречу, переговоры либо просто сделать перерыв и насладиться великолепным видом на парк Tashkent City.

Boulevard Business Center послужит имиджу любой компании, будет говорить о высоком деловом статусе и репутации. Коммерческая недвижимость в бизнес-центре с массой преимущественных характеристик может стать источником высокодоходных инвестиций.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади «Дружбы народов» в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

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