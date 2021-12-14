Строительство мемориального комплекса имени Зульфии Закировой и библиотеки на территории Nurafshon Business City в Нурафшане не отменено, а отложено, заявила 13 декабря пресс-служба хокимията Ташкентской области.

Днём ранее она же сообщила об отмене решения и возврате выделенных на проект 34,4 млрд сумов в местный бюджет и направлении 1,65 млрд сумов из этой суммы на ремонт жилья нуждающихся граждан.

В заявлении говорится, что проект было решено отложить с учётом объёма запланированных до конца года и невыполненных важных мероприятий и ликвидации имеющихся задолженностей. На эти объекты в будущем планируется выделить средства «на основе точных расчётов».

В хокимияте отметили, что по обсуждаемому проекту, а также проектам установки видеокамер и подключения малой промышленной зоны к водопроводной и канализационной сетям, не были завершены расчёты и работы по проектированию.

В регионе также образовалась задолженность перед подрядными организациями, участвовавшими в реализации программ «Обод кишлок» и «Обод махалла», и по другим мероприятиям, говорится в заявлении.