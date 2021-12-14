Мобильная платформа BYYD для размещения рекламы в приложениях теперь доступна в Узбекистане.
На данный момент в арсенале DSP BYYD более 100 тысяч мобильных приложений из разных сегментов.
Платформа BYYD обеспечивает охват более 18 млн пользователей в Узбекистане, 13 млн из которых заходят в интернет исключительно через мобильные устройства.
Платформа BYYD Uzbekistan поддерживает все четыре основных формата мобильной рекламы: Banner, Rich Media (HTML5), Native и Video.
Большой выбор таргетинга помогает находить любую необходимую рекламодателю аудиторию. Есть возможность размещения в конкретных приложениях (White List), к примеру, только женской тематики, для автолюбителей, финансового сегмента и прочее.
За счет наличия данных по Device ID (рекламный идентификатор) есть возможность проведения Brand Lift исследования, помогающего в количественных показателях измерить результативность рекламной кампании.
Ниже представлены результаты исследования Brand Lift продукта фармацевтической компании по итогу продвижения в мобильных приложениях.
Почему рекламодатели и агентства выбирают мобильную рекламную платформу BYYD
Компания полностью берет на себя разработку рекламных креативов в системе BYYD. Посмотреть примеры можно по ссылке или QR-коду ниже.
Поддерживаются любые системы проверки качества трафика (Sizmek, Adriver, IAS, Gemius, Weborama, DCM, Google Analytics, «Яндекс.Метрика» и прочие).
Компания работает не только по моделям оплаты CPC/CPM, но и за досмотры рекламного ролика (CPV) + сеансы/визиты ЦА на сайте (CPSession).
Нет наценок за таргетинги, цена зависит исключительно от соотношения необходимого объема закупки к имеющемуся инвентарю.
Компания делает Brand Lift по итогу рекламной кампании, следит за Brand Safety, использует только приложения из AppStore и Google Play, работает с WhiteList.
Специалисты компании хорошо знают все боли рекламных агентств и закрывают их на своей стороне: АК, постоплата, production, скорость разработки стратегии, запуска, отчетность, доступы и многое другое.
Нет сегмента или целевой аудитории, с которой бы ранее компания не работала, убедиться в этом можно, ознакомившись с кейсами по ссылке.
Презентацию платформы BYYD Uzbekistan можно посмотреть по ссылке.
Для обсуждения рекламных кампаний и агентских условий можно обратиться по почте: uzbekistan@byyd.me
На правах рекламы.