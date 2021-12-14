Мобильная платформа BYYD для размещения рекламы в приложениях теперь доступна в Узбекистане.

На данный момент в арсенале DSP BYYD более 100 тысяч мобильных приложений из разных сегментов.





Платформа BYYD обеспечивает охват более 18 млн пользователей в Узбекистане, 13 млн из которых заходят в интернет исключительно через мобильные устройства.





Платформа BYYD Uzbekistan поддерживает все четыре основных формата мобильной рекламы: Banner, Rich Media (HTML5), Native и Video.





Большой выбор таргетинга помогает находить любую необходимую рекламодателю аудиторию. Есть возможность размещения в конкретных приложениях (White List), к примеру, только женской тематики, для автолюбителей, финансового сегмента и прочее.





За счет наличия данных по Device ID (рекламный идентификатор) есть возможность проведения Brand Lift исследования, помогающего в количественных показателях измерить результативность рекламной кампании.

Ниже представлены результаты исследования Brand Lift продукта фармацевтической компании по итогу продвижения в мобильных приложениях.





Почему рекламодатели и агентства выбирают мобильную рекламную платформу BYYD

Компания полностью берет на себя разработку рекламных креативов в системе BYYD. Посмотреть примеры можно по ссылке или QR-коду ниже.





Поддерживаются любые системы проверки качества трафика (Sizmek, Adriver, IAS, Gemius, Weborama, DCM, Google Analytics, «Яндекс.Метрика» и прочие).

Компания работает не только по моделям оплаты CPC/CPM, но и за досмотры рекламного ролика (CPV) + сеансы/визиты ЦА на сайте (CPSession).

Нет наценок за таргетинги, цена зависит исключительно от соотношения необходимого объема закупки к имеющемуся инвентарю.

Компания делает Brand Lift по итогу рекламной кампании, следит за Brand Safety, использует только приложения из AppStore и Google Play, работает с WhiteList.

Специалисты компании хорошо знают все боли рекламных агентств и закрывают их на своей стороне: АК, постоплата, production, скорость разработки стратегии, запуска, отчетность, доступы и многое другое.

Нет сегмента или целевой аудитории, с которой бы ранее компания не работала, убедиться в этом можно, ознакомившись с кейсами по ссылке.

Презентацию платформы BYYD Uzbekistan можно посмотреть по ссылке.

Для обсуждения рекламных кампаний и агентских условий можно обратиться по почте: uzbekistan@byyd.me

На правах рекламы.