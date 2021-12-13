В Ташкент из Китая в субботу вечером доставлена очередная партия вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC2001 в объёме 1 миллиона доз, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным пресс-службы Министерства инновационного развития, Узбекистан получил эту партию вакцины бесплатно. Предыдущие поставки осуществлялись по льготной цене.

Всего на сегодня количество вакцины от COVID-19 разных производителей, приобретённых и безвозмездно полученных Узбекистаном, превысило 49 миллионов доз:

37 789 938 доз — ZF-UZ-VAC2001;

3 000 060 доз — Moderna;

2 404 480 доз — AstraZeneca;

2 316 600 доз — Pfizer/BioNTech;

1 976 000 доз — Sinovac;

1 341 790 доз — «Спутник V»;

207 500 доз — Sputnik Light.

С 1 апреля, когда в стране началась массовая вакцинация, применено более 36 миллионов доз вакцин, в том числе первую дозу получило 18,24 миллиона человек, вторую — 11,79 миллиона, третью — более 6 миллионов. Минимум одну дозу вакцины получило 85,1% населения, подлежащего вакцинации.

9 декабря заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Нурмат Отабеков сообщал, что полный курс вакцинации от коронавируса COVID-19 до конца года должны пройти 65−70% взрослого населения Узбекистана, или около 21,5 миллиона человек.