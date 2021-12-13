Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Кэтрин Рассел из США новым исполнительным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Об этом сообщил в пятницу на брифинге пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

Кэтрин Рассел сменит на этом посту Генриетту Фор, руководившую ЮНИСЕФ с января 2018 года. В своём заявлении глава ООН выражает Генриетте Фор благодарность за её работу и отмечает заслуги Детского фонда, который под её руководством сыграл важную роль в глобальной борьбе с пандемией, а также в процессе переосмысления подходов к образованию.

Кэтрин Рассел имеет многолетний опыт работы в области инновационного развития и оказания поддержки уязвимым группам населения по всему миру, в том числе группам женщин и девочек, оказавшихся в условиях гуманитарного кризиса, отмечается в сообщении.

В настоящее время Кэтрин Рассел работает помощником президента США и возглавляет в Белом доме отдел, занимающийся кадровыми вопросами. С 2013 по 2017 годы она была послом Госдепартамента США по особым поручениям, связанным с проблемами женщин.