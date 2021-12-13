Сильнейший торнадо обрушился 11 декабря на штат Кентукки в США, сообщил ТАСС. Сильнее всего пострадал город Мэйфилд, который находится на западе штата. Стихия затронула также штаты Миссури, Арканзас, Иллинойс и Теннесси.

Общее число погибших во всех затронутых стихией штатах превысило 90 человек.

В городе Монетт (Арканзас) по меньшей мере 2 человека погибли, 5 пострадали, еще 20 находятся под завалами после частичного разрушения дома престарелых.

В Эдвардсвилле (Иллинойс) в результате частичного обрушения склада Amazon погибли шесть человек. По данным Fox News, всего в здании могли находиться от 50 до 100 человек.

В Кентукки из-за торнадо погибли свыше 80 человек. Губернатор штата Энди Бешир считает, что число жертв стихийного бедствия может значительно превысить 100 человек.

В Мэйфилде на фабрике по производству свечей обрушилась крыша. Под завалами могут находиться около 40 человек, всего на предприятии находились около 110 сотрудников.

По словам представителя компании — оператора предприятия Боба Фергюсона, в результате инцидента на фабрике погибли восемь человек, еще столько же числятся пропавшими без вести.

В Кентукки ввели режим чрезвычайной ситуации. К ликвидации последствий торнадо власти штата привлекли Национальную гвардию.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что ликвидация последствий торнадо в Кентукки может занять несколько месяцев.

Президент США Джо Байден назвал удары стихии крупнейшими в истории страны. Он распорядился направить федеральную помощь в наиболее пострадавшие от торнадо регионы страны.