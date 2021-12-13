Самый богатый человек в мире, предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал «человеком года» по версии журнала Time, сообщается на сайте издания.

Фото: Time.com.

«Это человек, который стремится спасти нашу планету и помочь нам заселить новую: шут, гений, провокатор, визионер, промышленник, шоумен, хам, сумасшедший гибрид Томаса Эдисона, Ф. Т. Барнума, Эндрю Карнеги и доктора Манхэттена из „Хранителей“, задумчивый голубокожий бог-человек, который изобретает электромобили и отправляется на Марс», — отмечает издание.

Его стартап SpaceX обогнал Boeing и другие компании, чтобы «завладеть космическим будущим Америки».

«Его автомобильная компания Tesla контролирует две трети многомиллиардного рынка автомобилей, где была пионером, и оценивается в 1 трлн долларов. Это сделало Маска обладателем состояния 250 млрд долларов, и самым богатым частным лицом в истории, по крайней мере, на бумаге», — объясняет свой выбор Time.

Кроме того, Илон Маск реализует проекты в сферах робототехники и солнечной энергетики, нейротехнологий, строит подземные туннели для перемещения людей и грузов на сверхскоростях и другие.

В 2021 году SpaceX Илона Маска впервые в истории компании запустила космический корабль с полностью гражданским экипажем. Кроме того, в 2021 году Tesla впервые продала более 1 млн электромобилей одной модели — Tesla Model 3. Этот электрокар стал самым продаваемым в мире, только во втором квартале было продано более 200 тысяч экземпляров, отмечает Inc. К активности Маска в соцсетях в 2021 году также было особое внимание: одним твитом глава SpaceX мог обрушить котировки криптовалют.

В начале ноября состояние Маска превысило 300 млрд долларов — такая отметка в истории рейтингов была достигнута впервые, пишет РБК. Позднее размер состояния бизнесмена скорректировали до 254,9 млрд долларов, однако сумма все равно осталась рекордной. К сегодняшнему дню он владеет 265,4 млрд долларов.

До Маска первую строку рейтинга занимал основатель Amazon Джефф Безос, но тот сместил его после выхода отчетности Teslа, показавшей пятикратный рост чистой прибыли и рекордный рост выручки, благодаря чему акции компании подорожали, а рыночная капитализация достигла 1 трлн долларов.

«Еще несколько лет назад Маска высмеивали как сумасшедшего мошенника, который находится на грани банкротства. Теперь этот застенчивый южноафриканец с синдромом Аспергера, который вырвался из жестокого детства и преодолел личную трагедию, склоняет правительства и промышленность перед силой своих амбиций», — говорится в публикации Time.

«Звание „Человека года“ — это показатель влияния. Немногие люди оказали большее воздействие, чем Маск, на жизнь на Земле, а также, возможно, и за её пределами», — уверен Фельзенталь. «В 2021 году Маск стал не только самым богатым человеком в мире, но и, вероятно, наиболее ярким примером масштабного сдвига в нашем обществе», — добавил главный редактор издания Эдвард Фельзенталь.

В 2020 году звание «Человека года» разделили действующие президент США Джо Байден, обошедший на выборах Дональда Трампа, и вице-президент Камала Харрис.