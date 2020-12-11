Избранный президент США Джо Байден и будущий вице-президент Камала Харрис названы «Человеком года — 2020» по версии журнала Time.

В шорт-лист издания, помимо Джо Байдена, входили действующий президент США Дональд Трамп, руководитель Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи вместе с медицинскими работниками и «Движение за расовую справедливость», которое началось по всему миру после гибели Джорджа Флойда.

Как пояснил журнал, Джо Байден и Камала Харрис были выбраны «человеком года» за «изменение американской истории, за демонстрацию того, что силы сочувствия значительнее, чем у ярости разделения, за то, что они разделяют видение об исцелении в скорбящем мире».

В 2019 году Time назвал «человеком года» шведскую 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг.