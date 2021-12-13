Ряд руководителей системы органов внутренних дел Ташкента освобождён от должностей или привлечён к дисциплинарной ответственности за недостатки в борьбе с преступностью и предупреждении правонарушений, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.
Решения были приняты 11 декабря на собрании, посвящённом итогам 11 месяцев года и прошедшем под руководством начальника ГУВД генерал-майора Азиза Ташпулатова.
Азиз Ташпулатов. Фото: Пресс-служба ГУВД Ташкента.
Своих постов лишились первый заместитель начальника и заместитель начальника по профилактике правонарушений УКД ОВД Чиланзарского района, а также заместители начальников по профилактике правонарушений УКД ОВД Шайхантахурского и Янгихаётского районов. К дисциплинарной ответственности привлечены начальник УКД ОВД Сергелийского района, его первый заместитель и заместители по профилактике правонарушений и по охране общественного порядка.
При этом благодарность объявлена начальникам УКД ОВД Мирзо-Улугбекского и Яшнабадского районов — за достигнутые положительные показатели и образцовую службу.
На заседании говорилось, что «непосредственно по инициативе сотрудников» ОВД было выявлено 5644 преступления, в том числе 1375 преступлений, связанных с незаконной торговлей наркотическими средствами и психотропными веществами, по которым изъято более 122,7 кг наркотических и свыше 108,5 тысячи единиц сильнодействующих лекарственных препаратов.
Всего за отчётный период раскрыто 12544 преступлений, включая 171 — совершённых в предыдущие годы. Кроме того, было задержано 822 человека, находившихся в розыске за совершение преступлений.
Нина Раношкина
Написали в прокуратуру заявление о финансовых хищениях и нарушениях законов директором ТЧСЖ, Прокуратура не разбираясь по нашему заявлению перенаправила его в этот самый УКД ОВД (?!). УКД ОВД прислал для получения от нас объяснительной (?!) участкового. Где мы живём?! Беспредел беспределен?!