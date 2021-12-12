12 декабря примерно в 15:00 на перекрестке Домбрабад в Чиланзарском районе Ташкента произошло ДТП с участием восьми транспортных средств, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.





Водитель автобуса Isuzu маршрута №70, согласно предварительной информации, не справился с управлением и спровоцировал столкновение нескольких автомобилей: Labo, Spark, Nexia-3, два Matiz, Lacetti и Nexia-2. При этом мини-грузовик Labo опрокинулся.





В результате столкновения телесные повреждения получили два человека — пассажир автобуса и водитель Labo. Им оказана медицинская помощь.

ГУВД проводит доследственную проверку по факту происшествия.