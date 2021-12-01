Делегация Узбекистана во главе со специальным представителем президента Узбекистана по Афганистану Исматуллой Иргашевым посетила Кабул и провела встречи с членами временного правительства Афганистана, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Состоялись переговоры с руководством Кабинета министров, в министерствах иностранных и внутренних дел, общественных работ, экономики и энергетики. Обсуждены ситуация в стране, усилия по оказанию народу Афганистана гуманитарной и иной помощи, реализации крупных инфраструктурных проектов в сферах энергетики и транспорта.

Члены временного правительства Афганистана выразили признательность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву «за активную поддержку афганского народа в это трудное время, за оказываемую посильную помощь в мирном обустройстве страны, усилиях новых властей по обеспечению мира и стабильности на афганской земле», говорится в сообщении.

«Высокая оценка дана принятым Узбекистаном мерам по бесперебойным поставкам электроэнергии, функционированию узбекско-афганской границы, содействию восстановлению деятельности международного аэропорта Мазари-Шарифа, своевременному предоставлению гуманитарной помощи», — отметили в МИДе.

На переговорах была подтверждена готовность афганской стороны в кратчайшие сроки приступить к реализации инициированных Узбекистаном таких инфраструктурных проектов, как строительство линии электропередач «Сурхан — Пули-Хумри» и железной дороги «Мазари — Шариф — Кабул — Пешавар», которые, как ожидается, станут ключевым звеном в постепенном вовлечении страны в процессы региональной интеграции и взаимосвязанности.

Афганская сторона заверила узбекскую сторону в том, что с территории страны никогда не будет исходить даже малейшая угроза Узбекистану и другим государствам региона и мира целом.

Новое афганское правительство выразило готовность совместно с Узбекистаном осуществить работы по благоустройству мест захоронений великих предков народов обеих стран — Алишера Навои (Герат), Захириддина Мухаммада Бабура (Кабул), Абу Райхана Беруни (Газни) и Боборахима Машраба (Тахар). Особое внимание также будет уделяться изучению узбекского языка в школах и в высших учебных заведениях страны, подчеркивается в сообщении.

Подтверждена решимость Афганистана и далее следовать курсу поддержки «братских и добрососедских отношений» с Узбекистаном во имя обеспечения региональной безопасности и стабильности.