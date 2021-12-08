В рамках объявленного Шавкатом Мирзиёевым национального проекта «Зеленое пространство» в Узбекистане проводится масштабная работа по обеспечению посадки 200 млн саженцев и кустарников в год и тем самым расширению территорий зеленых зон.

Народно-демократическая партия Узбекистана также активно участвует в этом благородном деле. В частности, по инициативе центрального совета НДПУ и фракции партии в Законодательной палате Олий Мажлиса на территории, прилегающей к Чиланзарскому медицинскому объединению и к махалле «Козиробод» Ташкента, проведена акция по посадке деревьев. В ней приняли участие должностные лица и активисты партии, члены фракции, ташкентского совета народных депутатов партии, представители местного совета народных депутатов. Посадка деревьев была проведена не только в Ташкенте. Активисты партии также активно участвуют в подобных акциях, организуемых и в других регионах Узбекистана.

Народно-демократическая партия Узбекистана разработала специальный план действий по активному участию в «Ударных 40 днях», проходящих в рамках национального проекта «Зеленое пространство», в соответствии с которым по всей стране начата практическая работа.





Так, согласно плану мероприятий, активисты партии, свыше 10 тысяч представителей первичных организаций, более 1600 депутатов активно участвуют в посадке деревьев, сажают декоративные, соответствующие местным климатическим условиям, быстро адаптирующиеся деревья и кустарники на территории социальных объектов, дворах, специальных территориях, выделенных местными хокимиятами и ответственными организациями.

В целях строительства массивов «Новый Узбекистан», улучшения экологической обстановки в городах, районных центрах и населенных пунктах, благоустройства и озеленения территорий организуются такие акции и проекты, как «Я тоже сажаю дерево», «Каждому молодому — по десять саженцев «Превратим нашу махаллю в сад», «От меня — тысяча саженцев в нашу махаллю», «Депутатский сад», «Молодежный сад».

В рамках проекта планируется посадить саженцы декоративных и плодовых деревьев на площадке научно-производственного участка «Муйнак» в Приаралье.

Народно-демократическая партия Узбекистана ведет общественный и депутатский надзор над подготовкой предложений по выделению средств на благоустройство и озеленение в рамках местного бюджета организаций и депутатских объединений партии, правильным и рациональным использованием этих средств, обеспечением образцового содержания парков отдыха, тематических парков и скверов, зеленых зон и аллей, созданием новых общественных парков и небольших зеленых территорий на местах. В этих целях совместно с организациями — социальными партнерами проводятся различные акции, разъяснительно-пропагандистская работа среди населения и электората.

Главная цель — расширить зеленые зоны, поддерживать чистоту природы и окружающей среды, чистоту воздуха, а также обеспечить изобилие плодоовощной продукции.

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