Временное правительство Афганистана создало специальное военное подразделение для защиты лесов в Афганистане от вырубки, сообщило РИА Новости.
Создание специального «зеленого подразделения» было одобрено Кабинетом министров. Над его формированием работает МВД Афганистана.
«Это подразделение будет защищать леса Афганистана и предотвращать их вырубку, а также контрабанду древесины за пределы страны», — заявил представитель МВД Афганистана Саид Хости.
Замминистра сельского хозяйства по природным ресурсам и орошению Шамсуддин Шариати, отметил, что власти намерены «остановить вырубку не только фисташковых деревьев, но и всех лесов, которые есть в стране».
Согласно данным Минсельхоза, орошения и животноводства страны, урожай фисташек в Афганистане в этом году вырос по сравнению с прошлым. В министерстве добавили, что тысячи тонн фисташек были экспортированы в 2021 году.
Фисташковые деревья растут во многих провинциях Афганистана, в частности в Герате, Кундузе, Бадгисе и Фарьябе.
Алишер Раджапов
Еще 150 лет назад уже ученые знали, что вырубка лесов ведет к снижению общей влажности в регионе, появлению пыли и сильных ветров, как следствие — ухудшению сельского хозяйства и общего экономического уровня региона.
к сожалению, до сих пор люди этого не могут понять.
одно рождает другое — хочешь согреться — рубишь лес на дрова. становится еще холоднее и ветреннее — нужно рубить больше дров.
Alina
Правительство Афганистана, талибы, недавно пришедшие к власти, заботятся о сохранении зеленого богатства своей страны — лесов и зеленых насажлений. Талибы любят свою страну, свой народ, свою природу. А у нас, несмотря на то, что Президентом подписан бессрочный мараторий на вырубку деревьев, наглые и алчные чиновники/бизнесмены наплевав на этот мараторий, продолжают украдкой, а где и средь бела дня, на глазах у людей, вырубать деревья в городах Узбекистана.
Это как же надо ненавидеть свой народ, свою страну, свою природу, чтобы так по-варварски, в угоду своей алчности, уничтожать все то, что не ими было посажено и не ими было выращено?
Может, уже пора предусмотреть УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за подобнве действия?
Damir Latipov
Вчера спустились с гор в шлепках, сегодня уже защищают леса видно что переживают за свою страну. У нас только и знаю это не наша пыль..