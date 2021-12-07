Временное правительство Афганистана создало специальное военное подразделение для защиты лесов в Афганистане от вырубки, сообщило РИА Новости.

Создание специального «зеленого подразделения» было одобрено Кабинетом министров. Над его формированием работает МВД Афганистана.

«Это подразделение будет защищать леса Афганистана и предотвращать их вырубку, а также контрабанду древесины за пределы страны», — заявил представитель МВД Афганистана Саид Хости.

Замминистра сельского хозяйства по природным ресурсам и орошению Шамсуддин Шариати, отметил, что власти намерены «остановить вырубку не только фисташковых деревьев, но и всех лесов, которые есть в стране».

Согласно данным Минсельхоза, орошения и животноводства страны, урожай фисташек в Афганистане в этом году вырос по сравнению с прошлым. В министерстве добавили, что тысячи тонн фисташек были экспортированы в 2021 году.

Фисташковые деревья растут во многих провинциях Афганистана, в частности в Герате, Кундузе, Бадгисе и Фарьябе.