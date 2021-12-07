7 декабря примерно в 3:57 в двухэтажном торговом комплексе «Инденим» в городе Денау Сурхандарьинской области произошёл взрыв, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Взрыв привёл к обрушению стен здания и возгоранию. Девять человек, которые находились в здании, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Пожарные расчёты прибыли на место ЧП в 4:02. Огонь был потушен в 4:25, говорится в сообщении.

Для выяснения обстоятельств происшествия образована правительственная комиссия во главе с первым заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым. Она прибыла на место взрыва.

В состав комиссии вошли представители МВД, МЧС, Национальной гвардии, Минздрава и других структур. Начато расследование.