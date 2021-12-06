Раньше, когда в ходу было больше наличных денег и пластиковых карт, люди следили за кошельком. Сегодня, когда все больше оплат совершают через платежные системы, люди следят за мобильным телефоном и приложениями в нем.





Свое первое приложение InfinBANK запустил в 2019 году. Решение упростило управление финансами с помощью мобильного телефона. В приложении клиенты переводили деньги между банковскими картами по выгодным тарифам, открывали вклады онлайн по привлекательным процентным ставкам, заказывали в короткий срок кредитные карты и получали кешбэк за оплату услуг. С момента запуска специалисты банка совершенствовали приложение, что вылилось не просто в существенные доработки, а в грандиозное обновление — практически новую версию.

Кроме нового дизайна, который стал свежее и легче, новых фич, значительная часть изменений затронула вопросы безопасности. В первые дни после релиза обновления приложение было доступно только для владельцев карт InfinBANK, без возможности добавить карты других банков. Это помогло банку отладить внутренние процессы, проверить технические и маркетинговые гипотезы. Сегодня в приложении InfinBANK снова можно добавлять карты, выпущенные в других банках Узбекистана. С одним условием — это должны быть личные карты.





Аккаунты в приложении InfinBANK персонализированные. Раньше пользователи могли добавлять в приложение и карты других людей. Теперь возможно внести в аккаунт только личные карты, зарегистрированные на одни и те же данные.

Например, вы добавляете карту вашей бабушки: вводите информацию, а система отправляет запрос к внешним источникам, проверяет на соответствие вводимые данные и выдает ошибку. Ведь ваши имя, фамилия, номер паспорта и телефона не совпадают с теми, на которые открыта карта бабушки. Важное изменение лишает возможности мошенников пользоваться приложением.

Никто не застрахован от атаки мошенников. Обычно вас просят назвать номер карты, код, который придет в SMS на номер телефона, и списывают все деньги с карты. Сложность возврата утерянных денег в том, что клиент сам передает все данные, а в системе действия проходят от вашего лица. В итоге сложно доказать, что перевод совершил кто-то другой.





С каждым днем обманщики становятся хитрее и придумывают новые способы списания денег, поэтому важно помнить:

Сотрудники InfinBANK не просят конфиденциальные сведения: номера карт, пароли из SMS, паспортные данные, последние совершенные операции, кодовые слова, логины, пароли, PIN-код. Когда вам звонят именно из банка, то номер телефона: (+998) 71−202−50−60. Сотрудники не звонят с личных номеров, не спрашивают данные и не просят установить сторонние программы. Если вы сомневаетесь звонит ли вам специалист банка, то спросите его имя и фамилию, должность, положите трубку и позвоните в банк сами для уточнения.

Скачав мобильное приложение InfinBANK, можно заказать карту с помощью удобный формы и пользоваться деньгами на безопасной территории.

Телефон круглосуточного контакт-центра: (+998) 71−202−50−60.

Facebook: fb.com/InFinBank

Instagram: @investfinancebank

Telegram-бот: t.me/Infin_bank_bot

На правах рекламы.