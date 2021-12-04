Чесночная говядина с картофелем
Простой рецепт вкусного второго блюда — палочка-выручалочка к приходу гостей или для быстрого ужина.
Говядина в сливочно-сырном соусе
Нежное мясо под сырно-сливочным соусом может стать отличным вариантом основного блюда на вашем столе.
Говядина с брокколи в азиатском стиле
Мясо получается мягким, кисловато-сладким и пряным, а брокколи немного хрустит и сохраняет нужные витамины.
Чашушули из говядины
Чашушули — традиционное грузинское блюдо из телятины или говядины, тушёной в томатном соусе. Любители острого его высоко оценят.
Тушёная говядина с луком и болгарским перцем
Вы узнаете секрет приготовления идеального мяса — оно получается мягким и нежным. На гарнир советуем отварить рис.
Говядина тушёная в соусе сацебели
Для этого рецепта можно использовать любое мясо — говядину, баранину и даже курицу. Основной ингредиент в этом блюде — соус сацебели, который делает мясо вкусным и сочным.