Чесночная говядина с картофелем





Простой рецепт вкусного второго блюда — палочка-выручалочка к приходу гостей или для быстрого ужина.

Говядина в сливочно-сырном соусе





Нежное мясо под сырно-сливочным соусом может стать отличным вариантом основного блюда на вашем столе.

Говядина с брокколи в азиатском стиле





Мясо получается мягким, кисловато-сладким и пряным, а брокколи немного хрустит и сохраняет нужные витамины.

Чашушули из говядины





Чашушули — традиционное грузинское блюдо из телятины или говядины, тушёной в томатном соусе. Любители острого его высоко оценят.

Тушёная говядина с луком и болгарским перцем





Вы узнаете секрет приготовления идеального мяса — оно получается мягким и нежным. На гарнир советуем отварить рис.

Говядина тушёная в соусе сацебели





Для этого рецепта можно использовать любое мясо — говядину, баранину и даже курицу. Основной ингредиент в этом блюде — соус сацебели, который делает мясо вкусным и сочным.