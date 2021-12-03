Правление Всемирного банка (ВБ) решило выделить 280 млн долларов из замороженных активов, предназначенных для поддержки Афганистана. Средства будут перечислены двум агентствам ООН — Всемирной продовольственной программе (ВПП) и Детскому фонду (ЮНИСЕФ), которые помогают преодолеть гуманитарный кризис, сообщило агентство Reuters.

Перевод средств должен будет утвердить 31 донор Трастового фонда реконструкции Афганистана (ARTF), управляемого Всемирным банком. Ожидается, что встреча доноров, крупнейшим из которых являются США, состоится 3 декабря. Всего на счетах ARTF сосредоточено 1,5 млрд долларов, предназначенных для этой страны.

Ранее ООН обратилась с призывом выделить 41 млрд долларов для оказания экстренной помощи в следующем году 183 млн человек в странах, население которых страдает от военных конфликтов и бедности. Пять из них — Афганистан, Сирия, Йемен, Эфиопия и Судан — требуют наибольшего финансирования. На нужды Афганистана необходимо 4,5 млрд долларов, и потребности «стремительно растут» с каждым днём, отмечают в ООН.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своих выступлениях на международных площадках с августа подчеркивает необходимость разморозки государственных активов Афганистана в зарубежных банках.