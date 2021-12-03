Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил народу обращение в связи с Международным днем инвалидов, отмечаемым 3 декабря.

В обращении говорится, что Узбекистан примет и реализуем специальную программу, направленную на создание дополнительных условий с тем, чтобы лица с инвалидностью ощущали себя неотъемлемой частью общества.

Суть и содержание этой программы созвучна Целям устойчивого развития ООН, в ней ключевой задачей будет обозначен переход от медицинского к социальному подходу в установлении инвалидности, отметил президент.

«Отныне мы не должны смотреть на инвалидов как на людей доставляющих проблемы, и для расширения их возможностей в первую очередь усовершенствуем социально-экономическую систему», — говорится в обращении президента.

В программе особое внимание будет уделено следующим вопросам:

Во-первых, молодые люди с инвалидностью будут иметь равные возможности при получении качественного образования на всех уровнях.

В частности, будут созданы все условия, чтобы со следующего учебного года 24%, а в 2025 году — 40% детей с особыми образовательными потребностями смогли учиться в обычных школах. Кроме того, количество ресурсных центров инклюзивного образования увеличится в 14 раз и превысит 200.

Во-вторых, усилится работа по увеличению доходов лиц с инвалидностью за счет профессионального обучения и создания для них достойных рабочих мест. С этой целью будут разработаны специальные программы обучения современным профессиям.

Кроме того, каждому будет предоставлена возможность обучиться профессии за счет государства, а дотации на эти цели будут увеличены в 2 раза.

При приеме граждан с ограниченными возможностями на подходящую им работу в государственным органы всех уровней таким лицам будет отдаваться приоритет, а организациям — предоставляться соответствующие льготы. Кроме того, получат поддержку инициативы предпринимателей по найму лиц с инвалидностью, будут приняты меры стимулирования. В частности, таким предпринимателям и принятым на работу гражданам будут предоставлены дополнительные налоговые льготы и государственные субсидии.

В-третьих, продолжится системная работа по охране здоровья лиц с инвалидностью, оказанию им медицинских услуг.

Для оздоровления детей с инвалидностью будет создан Республиканский детский медицинский реабилитационный центр и его региональные филиалы.

Планируется также ежегодно проводить операции по лечению врожденного порока сердца и патологий головного мозга 2000 детей.

В-четвертых, для активного участия граждан с ограниченными возможностями в социальной, экономической и политической жизни страны будет создана «безбарьерная» среда.

В частности, будут приняты меры по созданию специальной инфраструктуры при строительстве правительственных зданий, социальных объектов, парков, а также в общественном транспорте, системе государственных услуг для лиц с инвалидностью, увеличению количества специальных информационных порталов, телепередач, литературы и библиотек.

Лицам с инвалидностью будут предоставляться субсидии для приобретения жилья в новых массивах «Янги Узбекистон», возводимых во всех регионах нашей страны, и льготные кредиты на улучшение жилищных условий.

Самое важное, будет налажена система постоянного диалога руководителей всех уровней и ответственных лиц государственных органов с лицами с инвалидностью для изучения и решения их проблем.

«Критически оценивая нашу работу с наиболее уязвимой категорией населения — инвалидами, мы и впредь будем мобилизовать все силы и возможности для того, чтобы они никогда не чувствовали себя одинокими, активно участвовали в общественной и экономической жизни, ведь они являются полноправными гражданами нашей страны. В Узбекистане никто не останется без заботы и внимания», — подчеркивается в обращении президента.

«В новом свободном демократическом государстве, которое мы строим, каждый член общества должен иметь возможность учиться, овладевать современными профессиями, реализовать свои таланты и способности, трудиться. Вовлечение людей с инвалидностью во все сферы жизни общества является для нас приоритетом», — отмечается в заявлении президента.

В обращении также приводятся данные о социальной поддержке людей с инвалидностью. Так, за последние 2 года число получателей пенсий и пособий лиц этой категории увеличилось почти вдвое, или на 100 тысяч человек. Налажена система оказания адресной помощи людям с ограниченными возможностями во всех регионах страны в рамках общенационального движения «Доброта и поддержка» и системы работы по «железной», «женской», «молодежной» тетради.

Принимаются меры и по социальной адаптации и реабилитации лиц с инвалидностью. В последние годы реконструировано 27 медико-социальных учреждений, создано 1500 лечебно-реабилитационных койко-мест.

Количество бесплатно предоставляемых гражданам видов протезно-ортопедических изделий и реабилитационной техники увеличено с 22 до 27. Для улучшения качества жизни детей с инвалидностью им были переданы протезно-ортопедические и реабилитационные средства, кохлеарные имплантаты и другое специальное оборудование почти на 40 млрд сумов, выделенных из бюджета.

В системе народного образования началась реализация программы развития инклюзивного образования, более чем в 300 школах созданы необходимые условия для обучения детей с ограниченными возможностями.

Президент особо выделил успехи паралимпийской сборной Узбекистана, завоевавшей в этом году на Играх в Токио 8 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей, и еще раз поздравил спортсменов, пожелав им еще больших успехов в самых престижных международных соревнованиях.

«Для нас и впредь останется приоритетной задача по содействию молодежи, чтобы она могла в полной мере реализовать свой потенциал, достичь самых высоких рубежей и в других сферах, занять достойное место в жизни», — подчеркивается в обращении.