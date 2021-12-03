Bizning Uylar Development рассказал об особенностях нестандартного торгово-развлекательного молла Alfraganus, который является не просто торговой площадкой, но и социально культурным пространством для всех поколений.

Формат европейского ритейл-парка

Целевое назначение участка, где девелопер Bizning Uylar строит торговый комплекс Alfraganus, — возведение и обслуживание объектов торговли. Компания выбрала формат европейского ритейл-парка, который учитывает как интересы бизнеса, так и общества в целом.

Alfraganus будет отличать нестандартный концепт: отдельные двухэтажные магазины под открытым небом, индивидуальные входные зоны, 14 типов фасадного оформления, продуманный ландшафт и прогулочные аллеи.





Последние 47 помещений первой фазы

На территории площадью 110 тысяч кв. м открытого торгового молла Alfrаganus расположится более 500 коммерческих помещений площадью от 32 до 3244 кв. м. Первая фаза строительства, которая состоит из 300 торговых точек, начнет функционировать уже в 2022 году. На данный момент в продаже осталось всего 47 помещений площадью от 43 кв. м.

Зоны фудкорта

Чтобы привлечь и удержать посетителей, разнообразных возможностей для шопинга бывает недостаточно. Поэтому уже на стадии разработки проекта Alfraganus особое внимание уделено не только торгово-развлекательной составляющей, но и общественным пространствам и точкам питания.

Помещения категории F&B равномерно распределены по территории торгового квартала и представлены площадями от 32 до 465 кв. м. В помещениях предусмотрено водоснабжение, газ, вытяжные конструкции и санузлы.

Приобретая коммерческие площади в Alfraganus, предприниматели получают не только физические квадратные метры, но и престижную локацию для работы, гарантированных арендаторов, сопровождение управляющей компании с огромным перечнем услуг и как минимум 200 тысяч посетителей торгового комплекса в неделю, которые станут потенциальными клиентами.

Подробности можно узнать по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Сайт: alfraganus.com

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