С 3 декабря в сети супермаркетов Makro начинают действовать суперпредложения на более 800 товаров разных категорий.





В течение одного месяца покупатели смогут пользоваться специальными предложениями, совершая покупки по более выгодным ценам.





Ознакомиться с некоторыми позициями, которые участвуют в новогодней акции, можно по ссылке.





Также новогодние каталоги с товарами будут размещены на Telegram-каналах сети:





Весь ассортимент представлен непосредственно в филиалах.

Праздничные акции проходят во всех филиалах сети супермаркетов Makro и продлятся по 15 декабря.





Совершая покупки, можно воспользоваться приложением E-Makro. Накопленные баллы помогут оплатить следующую покупку целиком или частично.





Также в первый день зимы сеть Makro объявила о старте новогодних предложений.

Instagram: @makro_supermarket

На правах рекламы.