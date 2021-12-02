С 3 декабря в сети супермаркетов Makro начинают действовать суперпредложения на более 800 товаров разных категорий.
В течение одного месяца покупатели смогут пользоваться специальными предложениями, совершая покупки по более выгодным ценам.
Ознакомиться с некоторыми позициями, которые участвуют в новогодней акции, можно по ссылке.
Также новогодние каталоги с товарами будут размещены на Telegram-каналах сети:
- Ташкент, Ташкентская область: t.me/makrosupermarket;
- Самарканд, Карши, Навои: t.me/makrosupermarketqsn;
- Ферганская область: t.me/makrosupermarketvodi.
Весь ассортимент представлен непосредственно в филиалах.
Праздничные акции проходят во всех филиалах сети супермаркетов Makro и продлятся по 15 декабря.
Совершая покупки, можно воспользоваться приложением E-Makro. Накопленные баллы помогут оплатить следующую покупку целиком или частично.
Также в первый день зимы сеть Makro объявила о старте новогодних предложений.
Instagram: @makro_supermarket
На правах рекламы.