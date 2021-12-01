Хотя первый день зимы встречает теплом и солнечной погодой, Makro напоминает о том, что самое время начать готовиться к встрече Нового года.





В честь наступающего праздника сеть супермаркетов запускает акции «1+1» и «2+1», в рамках которых можно приобрести товары и получить второй такой же в подарок. Также в филиалах покупатели найдут более 100 товаров по специальным ценам.

Посмотреть некоторые позиции, которые участвуют в акции можно по ссылке.





Ознакомиться со всем ассортиментом можно непосредственно в самих филиалах.





Праздничные акции проходят во всех филиалах сети супермаркетов Makro и продлятся до 15 декабря.





Совершая покупки, можно воспользоваться приложением E-Makro. Накопленные баллы помогут оплатить следующую покупку целиком или частично.

Instagram: @makro_supermarket

На правах рекламы.