В Управлении ООН по делам беженцев обеспокоены судьбой афганцев, пытающихся бежать из своей страны, сообщила пресс-служба организации.

Некоторые беженцы пересекают границу нелегально, а страны прибытия высылают их обратно в Афганистан, не рассмотрев их прошения об убежище, говорится в сообщении.

Сейчас наземная граница Афганистана с Пакистаном и Ираном открыта только для тех, у кого есть паспорт и виза, хотя иногда исключение делают для тяжело больных. Границы с Таджикистаном и Узбекистаном закрыты полностью. В УВКБ предупреждают, что афганцы, желающие покинуть свою страну в поисках убежища, сталкиваются со многими угрозами, в том числе — опасными для жизни.

В ООН напоминают, что просители убежища по всему миру далеко не всегда имеют на руках документы, позволяющие им совершать международные поездки. И хотя страны, как признают в УВКБ, обладают суверенным правом устанавливать свои правила для въезда, для беженцев должны быть сделаны исключения.

«Впуская этих людей даже при отсутствии у них необходимых документов, страны помогают им спастись — это гуманный поступок и основополагающий принцип международной системы предоставления убежища», — говорится в заявлении УВКБ.

В нем указывается, что еще до нынешнего гуманитарного кризиса тысячи афганцев ежедневно пересекали границы с Пакистаном и Ираном, отправляясь в эти страны за покупками или за медицинской помощью. В большинстве своем эти поездки носили краткосрочный характер — завершив дела, люди возвращались домой.

С августа, когда власть в Афганистане захватили талибы, в УВКБ поступает все больше просьб от афганцев, желающих покинуть страну. У многих из этих людей есть причины искать убежища: представители религиозных и этнических меньшинств подвергаются преследованию, девочки и женщины лишены возможности учиться, работать и свободно передвигаться, а активистам и правозащитникам грозит убийство, говорится в заявлении.

Кроме того, катастрофическая экономическая ситуация поставила тысячи людей на грань выживания, отметили в УВКБ. Напомним, афганские госактивы в зарубежных банках заморожены с момента взятия талибами Кабула. Президент Узбекистана неоднократно призывал разморозить их, чтобы спасти Афганистан от гуманитарного кризиса.

«Несмотря на закрытые границы люди пытаются, в некоторых случаях успешно, выбраться из страны, воспользовавшись нелегальными маршрутами и помощью контрабандистов. На этом пути их подстерегает множество опасностей, включая насилие, особенно это касается девочек и женщин», — подчеркивается в заявлении УВКБ.

Из Ирана, Пакистана и Таджикистана последние месяцы активно депортируют на родину афганцев, находящихся на территории этих стран нелегально. Например, по данным иранской прессы, ежедневно в Иран прибывает до 5000 афганцев, а около 3000 подвергаются депортации.

Из Пакистана в течение сентября и октября обратно на родину были отправлены около 1800 выходцев из Афганистана. Из Таджикистана в прошлом месяце были высланы 23 просителя убежища, включая женщин и детей.

В УВКБ призывают страны не депортировать афганцев, многие из которых, как полагают в ООН, действительно нуждаются в защите и поддержке. В любом случае, как указывают эксперты, заявление об убежище должно быть тщательно рассмотрено, а соседние с Афганистаном страны пока не учредили систему изучения дел прибывающих афганцев. Это значит, что на данном этапе нет возможности оценить их положение, а их насильственное возвращение является нарушением международного права, считают в управлении.

УВКБ настоятельно рекомендует странам держать свои границы открытыми для выходцев из Афганистана, нуждающихся в международной защите.

Напомним, в конце октября в МВД сообщили, что граждане Афганистана, у которых истекает срок визы, не будут выдворяться на родину, поскольку переход границы для физических лиц пока закрыт. Кроме того, иностранцам, не нарушающим порядок пребывания в республике, визы, как правило, продлеваются, добавили в ведомстве. По данным МВД, на тот момент в Узбекистане пребывали 13658 граждан Афганистана, в том числе 13032 проживающих временно.

Узбекистан не принимает афганских беженцев. Глава Министерства иностранных дел Абдулазиз Камилов ранее высказывал мнение, что «нельзя перекладывать бремя афганской проблемы на плечи стран региона». Он добавил, что некоторые страны предлагают деньги и взамен просят принять тысячи афганских беженцев. «Мы не понимаем этого», — заявил он.