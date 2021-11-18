Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, выступая на совместной пресс-конференции по итогам заседания совета сотрудничества «Узбекистан-ЕС» в Брюсселе, ответил на вопросы журналистки газеты Brussels Morning Лайлумы Садид относительно Афганистана.

МИД опубликовал текстовую версию диалога, «Газета.uz» приводит ее полностью.

Лайлума Садид, газета Brussels Morning:

— Большое спасибо за то, что дали мне возможность задать вопрос. У меня вопрос к министру иностранных дел Узбекистана. За эти три месяца высокопоставленные члены правительства Узбекистана несколько раз посещали Афганистан. Также отношения между «Талибаном» и Узбекистаном, с 1997 года, я думаю, более или менее открыты. Если могу задать вопрос, каким вы видите будущее и как вы относитесь к тому кабинету, который талибы организовали, не включив никого из других групп. Я имею в виду то, что они называют инклюзивным правительством, но на самом деле это не так. Пытается ли Узбекистан говорить с ними, не давая шанса женщинам, а также другим этническим группам в Афганистане? Каким вы видите будущее этой страны? А также по поводу поставок электроэнергии? Есть ли шансы продолжения работы в данном направлении? Спасибо".

Министр Абдулазиз Камилов:

— Спасибо за этот важный вопрос. Мы уже неоднократно излагали позицию Узбекистана по афганскому вопросу. В этой связи я не буду повторяться. Хочу только обозначить, чего следует избегать и что, на наш взгляд, необходимо делать.

Во-первых, Афганистан не должен оказаться в изоляции от международного сообщества. Вывод коалиционных войск из этой страны не должен означать потерю общего интереса и коллективной ответственности за будущее Афганистана.

Во-вторых, Афганистан не должен превратиться в государство-изгоя.

В-третьих, война в Афганистане не должна быть продолжена невоенными средствами. Здесь я имею в виду замораживание активов, устойчивой гуманитарной помощи и задержки с ее оказанием, подталкивая «Талибан» к проведению политики самоизоляции.

Теперь что нужно было бы сделать в этой ситуации?

Во-первых, важно признать нынешнюю реальность и новый баланс сил в Афганистане. Нельзя перекладывать бремя афганской проблемы на плечи стран региона и, особенно, ближайших соседей.

Во-вторых, крайне важно предотвратить гуманитарный кризис в Афганистане. Необходимо разморозить афганские активы в иностранных банках и восстановить транзакции.

В-третьих, в то же время, мы должны чётко обозначить, что признание «Талибана» зависит от определённых условий: создание правительства на основе широкого представительства всех групп, обеспечение фундаментальных прав человека, проведение политики добрососедства, борьба с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью и т. д.

В-четвертых, мы должны оказывать всестороннюю помощь в экономическом развитии Афганистана.

И, наконец, необходимо всячески поощрять положительные шаги, предпринимаемые «Талибаном»: открытие школ для девочек, предоставление права женщинам работать в государственных учреждениях и так далее. В настоящее время есть такие шаги, которые предприняло новое временное правительство.

Поэтому, уважаемые дамы и господа, это очень чёткая и открытая позиция Узбекистана относительно того, что должно быть предпринято международным сообществом, в том числе Европейским Союзом, в отношении Афганистана.

Что касается Узбекистана, мы реализуем серьёзные проекты в сферах энергетики и транспортных коммуникаций. Пригласили членов временного правительства Афганистана в Узбекистан и договорились о том, как мы организуем наше сотрудничество по конкретным аспектам экономики, торговли и даже в сфере безопасности.

Когда мы договаривались с новыми афганскими властями, они дали гарантии обеспечения безопасности границ. Более того, мы скоординировали наши совместные усилия по организации нескольких серьёзных операций по эвакуации представителей, граждан западных стран и афганцев, которые сотрудничали с военной коалицией и помогали им.

Поэтому мы надеемся, что прогресс может быть достигнут шаг за шагом. Другого выхода у нас нет. Это реальность, которую необходимо признать и работать со странами региона, чтобы найти возможности для кооперации. Конечно, мы не собираемся в одностороннем порядке признать временное правительство. Должен быть общий международный подход.

Лайлума Садид, газета Brussels Morning:

— Большое спасибо, господин министр. Я очень рада, что вы указали на несколько иную тему, тему об Афганистане. Как вы упомянули, в Афганистане военные методы не работают, но мы видим политический путь в Афганистане. Но не забывайте то время, когда талибы пришли и взяли власть в Афганистане, это был военный переворот. Во-первых, они не могли прийти власти по мирному соглашению. А во-вторых, что касается признания «Талибана», я уверена, что никто не должен признавать «Талибан», потому что до 17 членов «Талибана» в кабинете числятся в чёрном списке США. А также, если мы говорим о гуманитарной поддержке, если мы говорим таким образом и оказываем помощь правительству или режиму «Талибана», как мы можем быть уверены, что эта помощь достигает в конечном счёте уязвимых людей Афганистана, которые действительно нуждаются в этом? Кроме того, я надеюсь, что вы говорили с высокопоставленными лицами «Талибана», оказывали на них давление, чтобы они принимали женщин в кабинет, а также дали им больше шансов, как раньше. В противном случае, без афганских женщин в кабинете или правительстве, я уверена, что мы потеряем все возможности, которые у нас были за эти 20 лет. Насколько я знаю, Узбекистан — исламская страна. Нет никаких проблем, и каждый может стать министром или членом парламента. И я надеюсь в этом отношении, что вы пытаетесь провести хорошие переговоры с «Талибаном». Не могли бы вы подробнее рассказать, каков следующий план у Узбекистана в отношении режима террористической группировки типа «Талибан» и «Сети Хаккани». А еще в Афганистане есть группировка «Аль-Каида», и я уверена, что она опасна не только для Афганистана, для региона, но и для всего мира. Спасибо.

Министр Абдулазиз Камилов:

— Большое спасибо. Я прекрасно понимаю, как нелегко преодолеть психологические барьеры. Поэтому что на протяжении последних двадцати лет коалиция воевала против талибов. Вместе с тем, пожалуйста, взгляните на ситуацию под другим углом.

Талибы — это не только главная сила в Афганистане, но и часть афганского общества. Они никогда не организовывали террористические атаки за пределами национальных границ. Вы не можете привести ни одного примера террористической атаки, организованной талибами в Центральной Азии, Европе, США, Южной Азии или где-то ещё.

В то же время это реальность. У вас много вопросов, но нет никаких предложений о том, что делать. И поэтому мы учитываем реальность. А за последние 20 лет, да и в целом за последние сорок лет великие державы не могли решить ситуацию в Афганистане.

Сейчас некоторые страны предлагают финансовые средства и взамен просят принять тысячи беженцев, что является тупиком. Мы не понимаем этого. Я отметил, что военная коалиция, которая боролась последние 20 лет, тоже несёт ответственность за нынешнюю ситуацию в Афганистане.

Поэтому я думаю, я чувствую, что новостей и информации об Афганистане у вас недостаточно, может быть потому что нет канала связи между Европой и «Талибаном» и в целом с афганцами. Поэтому вы не можете признать реальность, вы не можете установить какие-то неформальные контакты с временным правительством. Но, несмотря на это, канал связи должен быть. Я так думаю.

Что касается вашего вопроса о том, что Узбекистан собирается делать в будущем: мы продолжим нашу политику, которой мы придерживаемся сегодня.