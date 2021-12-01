Посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов провёл встречу с директором подразделения компании Facebook по продуктовой политике и стратегии Энди О’Коннеллом, сообщило информационное агентство «Дунё» при МИД Узбекистана.

Целью встречи было обсуждения перспектив налаживания партнёрских отношений в области внедрения инноваций и современных технологий в процесс развития экономики Узбекистана, а также содействия американской стороны в области повышения квалификации IT-специалистов страны, говорится в сообщении.

Посол проинформировал представителя Facebook «о предпринимаемых правительством Узбекистана мерах по поддержке и стимулированию активного предпринимательства, внедрению инновационных идей и технологий, созданию необходимых условий для ускоренного развития информационных технологий, способствующих повышению социально-экономического потенциала страны и устойчивому росту уровня жизни и благосостояния населения», отмечается в сообщении.

Особый акцент на переговорах был сделан на «необходимость улучшения взаимодействия сторон по предотвращению насильственного экстремизма и радикализации в интернет-пространстве, в частности, через платформы Facebook, Instagram и WhatsApp». Посол подчеркнул, что приоритетными задачами правительства Узбекистана в данном вопросе являются «повышение устойчивости молодых людей к пропаганде идей воинствующего экстремизма, своевременное предотвращение попадания наших людей, проживающих и работающих за границей, под влияние экстремистов», передает «Дунё».

«Представитель Facebook высоко оценил осуществляемые в республике преобразования в области обеспечения открытости органов государственного управления и свободы слова в стране. Как отметил Энди О’Коннелл, американская компания признательна президенту Шавкату Мирзиёеву за его личный вклад в обеспечение бесперебойной работы платформы Facebook и других интернет-сетей в стране», — говорится в сообщении.

Энди О’Коннелл отметил, что социальные сети сегодня не только служат инструментом общения между людьми, но и эффективным каналом быстрого выявления насущных проблем в каждом обществе. В этом деле, подчеркнул он, «новая динамика в интернет-пространстве Узбекистана и уделяемое правительством пристальное внимание решению актуальных задач является весьма продуктивным и оправданным подходом», передаёт его слова агентство.

Руководство Facebook полностью поддержало стремление узбекской стороны к тесному сотрудничеству с компанией по вопросам своевременного устранения любых источников экстремистской идеологии и сетей онлайн-вербовки террористических группировок. Как заявил Энди О’Коннелл, Facebook и Meta Platforms (новое название материнской компании соцсети) в целом будут приветствовать активное взаимодействие в этом направлении.

Представитель Facebook также выразил готовность оказать содействие в подготовке одаренных специалистов в области IT и принять представителей страны в головном офисе компании.