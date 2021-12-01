В Ташкенте 1 декабря прошло общественное обсуждение результатов исследования коррупционных рисков при приёма детей в школу. Оно было проведено в рамках проекта «Создание первых антикоррупционных лабораторий в Узбекистане», который реализуется Общенациональным движением «Юксалиш» в партнёрстве с негосударственной организацией «Региональный диалог» (Словения) и Агентством по противодействию коррупции, сообщается на сайте «Юксалиш».

Цель проекта, начатого в декабре 2020 года, — создание экспертных лабораторий и проведение исследований коррупционных рисков в масштабах всей страны. На первом этапе опросы, включая анкетирование и интервью, направлены на оценку коррупционных рисков при поступлении детей в начальную школу.

Исследование охватило родителей первоклассников и учителей начальных классов в 114 школах всех регионов Узбекистана. В апреле были проведены пилотные опросы среди трёх групп респондентов в двух школах Ташкента. В мае-июне состоялись масштабные опросы в 114 школах во всех 14 регионах с охватом 28 городов, 31 районного центра и 31 сельского населенного пункта. Всего в исследование участвовали 4920 человек, в том числе 114 директоров школ, 1563 учителя начальных классов и 3243 родителя первоклассников.

Исследование выявило ряд фактов и факторов «непрофессионального и коррупционного поведения» среди трёх групп респондентов — учителей начальной школы, родителей первоклассников и директоров школ, «то есть всех тех, кто принимает непосредственное участие в процессе приёма в школу».

«На основе ответов определены общие тенденции, являющиеся факторами недобропорядочного или коррупционного поведения. Эти тенденции влияют на процесс приема в начальные школы и на качество образования в целом. Они связаны, в основном, с проблемами системы квот микроучастков, нехваткой школьных помещений (переполненными классами), отсутствием конкретных критериев языкового отбора в начальные классы, низким качеством образования и недостатками в регулировании процесса приёма», — говорится в сообщении.

К примеру, каждый пятый родитель, участвовавший в опросе, не смог устроить ребенка по квоте микроучастка, где они проживают, из-за того, что в школе не было мест. В числе регионов с наибольшим количеством комментариев от учителей о переполненности классов — Наманганская область (52%), Андижанская (37,5%), Ташкентская (29%) и Хорезмская (26%).

«Большая часть проблем уходит корнями в недостаточность бюджетного финансирования, которая, в свою очередь, вызывает внебюджетные платежи со стороны родителей, неэтичное поведение среди учителей и директоров. Другие тенденции охватывают инфраструктурные проблемы, обеспеченность школ, проблему низкой зарплаты, нехватки квалифицированных кадров, проблемы психологической незрелости детей при приёме в школу, а также влияние и давление как со стороны родителей, так и вышестоящих организаций», — отметили в «Юксалиш».

По результатам исследования будут разработаны рекомендации по внесению изменений в законодательство и совершенствованию практик и процедур. Они вместе с методологией исследований будут внесены на рассмотрение в Министерство народного образования и Национальный совет по противодействию коррупции.