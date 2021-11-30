В рамках проекта «Узбекистанцы за ру бежом» «Газета.uz» публикует беседы с соотечественниками, которые учатся за границей или окончили иностранные вузы и успешно работают за рубежом. Новый гость проекта — Зухра Хайруллаева.

После окончания школы в Наманганской области поступила на учёбу в Академический лицей Вестминстерского университета в Ташкенте. Степень бакалавра получила в Вестминстерском университете в Ташкенте по направлению «Коммерческое право». Сейчас обучается в магистерской программе Университета штата Пенсильвания в США.

— Расскажите о своей жизни до отъезда из Узбекистана.

— Я родилась и выросла в городе Чусте Наманганской области. После школы поступила в Академический лицей при Международном Вестминстерском университете в Ташкенте (МВУТ). В год моего поступления конкурс в лицей был достаточно большим, поэтому мною одолевали большие сомнения насчёт поступления. Но поступить, как оказалось, было не так сложно, как учиться. Сложности были как с языком, так и с учебной дисциплиной. Хоть я и закончила русскую школу, язык вначале я знала плохо, а учебная дисциплина в лицее была очень строгая, особенно если сравнивать со школьной. Каждая промежуточная или итоговая контрольная проходила как отдельный экзамен.

Лицейская программа позволяла поступить в МВУТ и совмещать обучение на третьем курсе лицея с первым курсом университета. Для этого достаточно было иметь определенную успеваемость в лицее. Посоветовавшись с родителями, я решила продолжить обучение в МВУТ по направлению «Коммерческое право».

Во время в университете я два года подряд участвовала в международном конкурсе по международному публичному праву имени Филипа Джессопа (The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition), и оба раз мне посчастливилось участвовать в международных раундах, которые проводились в Вашингтоне, округ Колумбия (США). Именно тогда у меня появилось желание вернуться в эту страну либо для учебы, либо для туризма.

После третьего курса университета мне предложили стажировку в юридической консалтинговой фирме Dentons Tashkent, где я и работала до отъезда из Узбекистана.





Фото из личного архива Зухры Хайруллаевой.



— Как к переезду в Ташкент отнеслись ваша семья и родные?

- Моя семья и родные всегда поддерживали всё, что касается учёбы. К тому же я была не одна, у меня есть сестра-близнец. На тот момент в Ташкенте уже учился мой старший брат. Мои дяди также всегда поддерживали и помогали нам.

— Расскажите о своей работе в фирме Dentons Tashkent.

— Мне очень повезло работать именно в этой компании. За короткое время я поняла, что в работе очень важно иметь дружный коллектив и понимающее руководство.

В первый год работы я ещё училась на четвёртом курсе университета. В тот год я ещё работала над своей дипломной работой. Руководство создало такие условия, в которых я могла спокойно совмещать работу и учёбу.

В МВУТ мы в основном изучали английское право, а работа в Узбекистане предусматривает применение узбекского права. Поэтому в начале работы я всё изучала буквально с нуля. Несмотря на это, коллеги всегда поддерживали меня и были рады помочь и научить.

Хочу отметить, что я тут никак не хочу принизить образование в МВУТ. Несмотря на то, что мы изучали в основном английское право, университет даёт необходимые навыки и знания, которые могут пригодиться в профессиональной деятельности.

В фирме я в основном занималась корпоративной практикой: консультировала клиентов в отношении разработки учредительных документов и регистрации предприятий в Узбекистане, а также по разным другим корпоративным и трудовым вопросам, относящимся к деятельности местной компании.

— Почему, имея хорошую работу в Узбекистане, вы решили уехать за границу на учёбу?

— Да, у меня была хорошая работа, но в какой-то момент у меня возникло чувство, что я топчусь на одном месте и не двигаюсь дальше. К тому же я не была уверена, хочу ли заниматься корпоративной практикой в будущем. Как решением этой ситуации я видела обучение в магистратуре за границей. Так я хотела повысить свою квалификацию и определиться, в какой сфере права хочу работать дальше.





Фото из личного архива Зухры Хайруллаевой.



— Почему вы выбрали программу магистратуры в США?

— На начальном этапе поиска университетов я рассматривала всевозможные варианты: Европу, Канаду и США. Старалась объективно оценить каждую страну и университет, но меня почему-то всегда больше тянуло именно в Америку. Потом выбор пал на Университет штата Пенсильвания (Penn State University), где я изучаю банковское и финансовое регулирование, а также коммерческое право.

Во-первых, при выборе университета вы всегда должны смотреть на программу, которую университет предлагает. В Канаде и Европе много университетов, предлагающих магистратуру в юридической сфере, но я не увидела большого выбора в предлагаемых программах обучения. В основном была либо общая специальность в международном праве, либо, наоборот, какая-нибудь узкая специальность в национальном праве.

В американских университетах я увидела достаточно широкий спектр выбора касательно программ обучения и предметов, что меня и привлекло. Но это мои субъективные наблюдения, касающиеся только юридической сферы. Возможно, у другого человека будет совсем иной опыт.

Во-вторых, рынок юридических услуг Америки является самым большим в мире. Поэтому я предполагала, что в Америке шанс того, что в университете будут преподавать бывшие или нынешние практикующие юристы, намного выше, чем в любой другой стране.

Преимущества преподавания практикующими юристами я увидела во время учебы в МВУТ. Они заключаются в том, что практикующие юристы обучат студентов не только теории, но и поделятся советами из практики. Это зависит и от предмета. Где-то лучше изучать только теорию. В данный момент все мои профессора — это бывшие практикующие юристы с опытом работы от 10 до 30 лет.

— Что было вашей главной мотивацией перед отъездом?

— Получить качественное образование и стать хорошим специалистом в своей сфере.

— Сохранилась ли эта мотивация?

— Да, я до сих пор движима этой мотивацией. Изменилось только осознание сложности задачи. Как я уже сказала, рынок юридических услуг Америки является самым большим в мире, поэтому и конкуренция между студентами высокая. Смотря на работы и достижения этих студентов, вам тоже хочется не отставать.

— Расскажите про разницу между университетом в Америке, в котором вы учитесь, и вузами в Узбекистане.

— Так как я окончила МВУТ, могу проводить сравнения только с ним. Обучение в Penn State Law не сильно отличается от образования, которое я получила в МВУТ в Узбекистане. Но некоторые отличия все же есть.

Начнем с того, что в Америке система юридического образования немного отличается от других стран. Чтобы стать юристом здесь, для начала нужно получить бакалаврский диплом по любой специальности, то есть обучиться четыре года и только потом поступить на программу Juris Doctor и получить юридическую степень в школе права. Последнее занимает дополнительные три года.

Поэтому, я думаю, студенты делают осознанный выбор профессии юриста, соответственно их желание и мотивация учиться намного сильнее по сравнению со студентами, произвольно выбравшими факультет юриспруденции, так как через два года многие из них меняют своё направление. Но я учусь по программе магистратуры LLM, которая требует год интенсивных занятий.

Второе — это объём изучаемого материала. В Америке он огромный. При этом нужно успеть прочитать все материалы и быть готовым к уроку, ведь профессор может в любой момент задать вам вопрос.

Третье — количество предлагаемых для обучения предметов. В Penn State Law он очень большой. Студенты могут получить специализацию сразу в нескольких направлениях, например, коммерческое право, административное право, финансовое право, международное право, право в спорте и развлекательных индустриях, право в сфере защиты окружающей среды и т. д.

Есть также разница в системе оценивания. В Penn State Law очень много предметов оцениваются только на основании одного экзамена в конце семестра. Идея того, что вся оценка будет зависеть только от эффективности и производительности одного дня, мне не очень нравится, поэтому мне больше близка система в МВУТ. Там предмет оценивается на основании письменной курсовой работы, которая сдаётся в середине семестра, а также экзамена в конце семестра.

Фото из личного архива Зухры Хайруллаевой.



— Насколько ваше мировоззрение изменилось после того, как вы уехали за рубеж?

— Я бы не сказала, что произошли сильные изменения. Несомненно, выросла толерантность по отношению к людям другой веры, расы, национальности и мировоззрения.

— Были ли какие-то сложности, когда вы переехали в США? Что было самой большой проблемой?

— Переехать в абсолютно другую страну, где не только язык, но и культура сильно отличаются от того, к чему я привыкла, конечно, было непросто. Небольшой культурный шок всё же был. Самым интересным открытием было то, что для американцев есть еду в своей комнате — это норма. Я живу в квартире с тремя американками. У нас хорошие отношения, но за всё время совместного проживания мы, наверное, только один раз вместе садились за стол. Многие американцы (но не все) предпочитают приготовить еду и есть в своей комнате, а я выросла, видя большие семейные трапезы минимум раз в день, и обычно это происходило в специальной комнате — либо на кухне, либо в гостиной. Поэтому мне было интересно узнать про эту часть американской культуры.

Однако действительной проблемой оказался поиск подходящего и доступного жилья. Она началась до приезда в Америку. Город, в котором я живу, — студенческий. Основная часть населения — студенты. Чтобы найти доступное жилье, поиск нужно было начать задолго до приезда. Оказалось, искать жилье вслепую, без возможности проверить все условия на месте, достаточно сложно. Всё нужно было делать в режиме онлайн и быть начеку.

Все остальные проблемы были решаемы благодаря людям, которые всегда были готовы помочь.

— Как отнеслась ваша семья к вашему отъезду?

— Родители вначале, конечно, боялись. Нелегко отпустить дочь одну за границу, но, несмотря на это, они всегда поддерживали мой выбор.

— В Instagram под своими фотографиями вы практически ничего не пишете.

— Я думаю, что делиться фотографиями или мыслями в социальных сетях — личный выбор каждого.

— Каковы ваши планы на будущее? Вернётесь в Узбекистан?

— Да, по окончании учебы планирую обязательно вернуться домой. Определенных планов насчёт работы пока нет.

— Что бы вы посоветовали тем, кто хочет учиться за границей и в данный момент находится в Узбекистане?

— Я бы посоветовала не спешить, и сделать осознанный выбор как университета, так и программы.

Я понимаю, что финансовая сторона обучения за рубежом — один из самых больших факторов в выборе университета. Но американские университеты предлагают много разных государственных и частных грантов. Нередки случаи, когда университеты сами предлагают разные гранты. Самое главное, помните, что один отказ — это не приговор.

Я подавала на три программы, предоставляющие полное финансирование, и во всех трёх случаях получила отказ. Потом я решила подать документы напрямую в университеты. Я подала в девять университетов, и практически каждый из них предложил определенный размер гранта. Поэтому я бы посоветовала всем изучить как можно больше про возможности получения грантов и начать подготовку документов как можно раньше установленного дедлайна.

Фото из личного архива Зухры Хайруллаевой.



— Что посоветуете молодым людям, которые хотят добиться побед в вашей сфере?

— Я думаю, у каждого, вне зависимости от сферы, своё понимание победы и успеха. Я не считаю себя человеком, который добился достаточных побед, чтобы что-то советовать другим.

Блиц

— О чем-нибудь сожалеете?

— Наверное, ни о чем. Всё, что я делала — был мой выбор, мои уроки жизни, которые привели меня туда, где я сейчас нахожусь.

— Что вас вводило в депрессию за границей?

— Депрессия — это сильное и сложное состояние, которое мне, к счастью, не довелось прожить, однако всегда была и есть тоска по родным и близким.

— Какую ошибку вы бы исправили если бы могли вернуться на 10 лет назад?

— Я бы ничего не меняла. Все ошибки были неким уроком для меня. Всё произошедшее — череда событий, которые привели меня туда, где я сейчас нахожусь.

— Где и в каком положении вы себя видите через пять лет?

— В Узбекистане, в кругу семьи, где, надеюсь, все здоровы и счастливы. Также надеюсь, что к этому времени буду иметь любимую работу и буду хорошим специалистом своего дела.

— Если бы вы поймали золотую рыбку, что бы вы попросили для Узбекистана?

— Эффективного внедрения в жизнь всех планируемых изменений. Я вижу, что сейчас инициируется очень много изменений, которые должны привести нашу страну к прогрессу. Но не всегда эти инициативы реализуются полностью, а часто исполняются формально.

Беседовал Огабек Самисов