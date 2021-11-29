Заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков прокомментировал распространение в мире нового штамма коронавируса «омикрон», сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

«Вирусы — простые, бесклеточные организмы. Их изменчивость естественна. До настоящего времени у возбудителя коронавируса, то есть SARS-CoV-2, выявлено более 7000 мутировавших штаммов. „Омикрон“ — один из них», — сказал он.

«Хотя у нас нет прямого авиасообщения с государствами Южной Африки, которые стали очагами распространения нового штамма, нельзя исключать вероятность его проникновения на территорию Узбекистана через вторые и третьи страны», — отметил Нурмат Атабеков.

Он добавил, что со временем для нового штамма коронавируса может быть разработан отдельный протокол. «В то же время я считаю, что эффективное использование имеющихся диагностических, лечебных и профилактических возможностей даст результат и в борьбе против этого вида вируса», — сказал он.

Замглавы службы напомнил, что профилактические меры, связанные с карантином, не отменены. Он выразил сожаление, что «наши люди перестали соблюдать и такие простые правила, как ношение медицинской маски, соблюдение социальной дистанции и использования антисептических средств».

«Такие профилактические меры очень важны в предотвращении проникновения нового штамма в страну и его распространения среди населения. Самое главное, сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию можно и путём формирования коллективного иммунитета, то есть повышения показателей вакцинации», — сказал он.

«Потому что вакцины эффективны против любого мутировавшего штамма SARS-CoV-2. Даже в случае заражения новым штаммом у полностью вакцинированных болезнь будет протекать в лёгкой форме и без серьёзных последствий», — заявил Нурмат Атабеков.

С учётом проникновения других штаммов в Узбекистан через возвращающихся из-за рубежа граждан член штаба по борьбе с коронавирусом рекомендовал временно не посещать страны, где наблюдается активное распространения «омикрона».

Он добавил: «Поскольку новые штаммы коронавируса каждый раз проникают в Узбекистан через сограждан, посетивших зарубежные страны, мы временно не рекомендуем посещать без необходимости страны, где в настоящее время наблюдается распространение болезни».