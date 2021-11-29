29 ноября примерно в 5:05 в общежитии для работников предприятия Uzmill произошёл пожар, вызванный вспышкой газовоздушной смеси, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

В момент взрыва в здании было 43 человека. В результате пожара ожоги разной степени тяжести получили 18 человек. Они госпитализированы в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Погибших нет.

На место происшествия в 5:08 прибыло четыре пожарно-спасательных экипажа. Пожар был локализован в 5:29 и ликвидирован в 5:43.

По предварительной информации, взрыв произошёл по причине скопления в помещении газа из-за неисправности газопровода.

Для изучения обстоятельств происшествия образована оперативная следственная группа под руководством первого заместителя прокурора Ташкента.