Российский предприниматель, основатель USM Holdings Алишер Усманов избран на пост президента Международной федерации фехтования (FIE), сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Выборы главы федерации на новый цикл состоялось 27 ноября в Лозанне (Швейцария). Конгресс должен был состояться год назад, но был отложен из-за пандемии коронавируса. Делегаты единогласно поддержали кандидатуру Алишера Усманова, являющегося президентом FIE с 2008 года и переизбранного на этот пост в 2012 и 2016 годах, говорится в сообщении.

По итогам выборов в состав подразделений федерации вошли два представителя Узбекистана. В частности, генеральный секретарь Федерации фехтования Узбекистана Гульнара Саидова включена в комитет по пропаганде, а Аида Хасанова, работавшая в качестве рефери на Олимпиаде в Токио, стала членом судейского комитета.

На конгрессе также была представлена презентация Ташкента, как кандидата на проведение в 2023 году чемпионата мира по фехтованию. Презентацию провели председатель НОК Узбекистана Рустам Шаабдурахманов и глава Федерации фехтования страны Гульнара Саидова. Несмотря на это принято решение о проведении мирового первенства в Милане.