В городе Нурафшане перед зданием хокимията Ташкентской области 26 ноября был демонтирован металлический забор, сообщила пресс-служба областной администрации.
Прилегающая к зданию администрации территория станет зелёной зоной, открытой для посещения горожан.
Вид на амфитеатр.
Напротив здания хокимията продолжается реконструкция амфитеатра, вокруг которого разместятся культурно-развлекательные объекты Работы будут завершены в следующем году.
Проект реконструкции амфитеатра и территории, прилегающей к зданию хокимията.
Зойир Мирзаев был назначен и. о. хокима Ташкентской области 18 ноября. До этого он руководил Кашкадарьинской областью, где также выступал против заборов.
В 2018 году были демонтированы заборы вокруг многих административных зданий в Ташкенте. Хокимият столицы и некоторые другие административные здания остаются за заборами.