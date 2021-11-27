В городе Нурафшане перед зданием хокимията Ташкентской области 26 ноября был демонтирован металлический забор, сообщила пресс-служба областной администрации.





Прилегающая к зданию администрации территория станет зелёной зоной, открытой для посещения горожан.

Вид на амфитеатр.

Напротив здания хокимията продолжается реконструкция амфитеатра, вокруг которого разместятся культурно-развлекательные объекты Работы будут завершены в следующем году.

Проект реконструкции амфитеатра и территории, прилегающей к зданию хокимията.

Зойир Мирзаев был назначен и. о. хокима Ташкентской области 18 ноября. До этого он руководил Кашкадарьинской областью, где также выступал против заборов.

В 2018 году были демонтированы заборы вокруг многих административных зданий в Ташкенте. Хокимият столицы и некоторые другие административные здания остаются за заборами.