Перед зданием хокимията Касанского района Кашкадарьинской области 15 августа демонтирован металлический забор, сообщила пресс-служба районной администрации.





«Администрация Касанского района всегда открыта и прозрачна в работе с гражданами. Ярким примером этого является недавнее преобразование офиса хокима района в народную приемную», — говорится в сообщении.





Кроме того, хокимият выступает за устранение любых барьеров между народом и властью.

Накануне хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев раскритиковал некоторые хокимияты области за то, что до сих пор огорожены забором. В связи с этим хокимият Касанского района заверил, что больше не будет ставить заборы вокруг здания.





«Маленькие региональные организации возвели заборы, а за ними ещё какие-то ограждения, чтобы перекрыть дорогу людям. Там нет нечего, что можно охранять, но всё равно есть забор. Я всегда спрашиваю руководителей этих организаций, кто что охраняет забором. Они защищают свою организацию от людей? «— сказал он.

«Почему хокимият должен быть закрытым местом? Я всего приказываю, чтобы хокимов, вызываемых в областную администрацию, каждый раз приводили через передний вход. Почему? Хокимият входят с этой стороны и видят, что забора нет…» — сказал Зойир Мирзаев, критикуя власти за наличие заборов.

Он привёл в пример хокимият Гузарского района, которые ещё в феврале убрал металлические ограждения.

Забор перед хокимиятом Чиракчинского района. Фото: Chiroqchinews / Telegram.

В субботу местное издание Nasafnews сообщило, что здания Китабского, Чиракчинского, Шахрисабзского и Касанского районов окружены железной оградой.