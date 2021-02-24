Ташкент — город заборов

сть только природа и человек, все границы у нас в голове. Но мы воздвигаем их буквально, чтобы они существовали на самом деле.

о влиянии ограждений на психологическое состояние человека. В основном эти исследования касаются строительства стен на границе двух государств. Израиль с Палестиной десятилетиями не могут договориться о своих территориях. Бывший президент США Дональд Трамп ещё в своей предвыборной кампании говорил о строительстве стены на границе с Мексикой. Берлинская стена в одночасье разделила «своих» от «чужих».

Социолог Корнелльского университета Кристин Лойенбергер,

пограничные стены по всему миру,

, что допросы на контрольно-пропускных пунктах могут вызвать чувство унижения, отрицания, гнева или агрессии.

Но мы строим границы не только на стыке двух государств, а внутри одной страны, города и даже улицы. Без некоторых оград действительно не обойтись. Но посмотрим на Ташкент.

Мы видим заборы во дворах многоквартирных домов, вдоль улиц, вокруг хокимиятов, вузов и даже ресторанов. Что вы чувствуете, когда не можете перейти дорогу в нужном вам месте из-за забора? Какие мысли посещают вас, когда на тротуаре то и дело приходится обходить ограждения? Сколько времени вы тратите на обход своего вуза по периметру, когда вам нужно попасть в аудиторию через КПП? Каково вам ждать на холоде той минуты, когда вас вызовут в кабинет специалиста органа исполнительной власти?

﻿В нашем городе заборов слишком много. Так поговорим же о том, почему мы стали жить среди них.

Есть много исследований