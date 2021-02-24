Ташкент — город заборов

Альтернативы
Ещё три года назад ГУВД Ташкента изучало
мировой опыт по ограничению скорости.
«Я думаю, что в этом направлении, с изучением международного опыта, мы будем работать и прорабатывать [вопрос снижения скорости]», – сказал тогдашний замминистра МВД, начальник ГУВД Ташкента Рустам Джураев. С тех пор ситуация не изменилась.
Много лет тому назад считалось, что для решения проблем с пробками нужно строить больше широких дорог. Но машин много не бывает. Современный мир это понял, стал грамотно усложнять условия для водителей и дал им альтернативу – предсказуемый общественный транспорт, хорошие тротуары и велоинфраструктуру.
Ограждения вдоль улиц не гарантируют, что никто не будет перебегать дорогу в этом месте. Но они создают мнимое ощущение безопасности у водителя.
Когда автомобиль на высокой скорости врезается в забор, детали конструкции разлетаются в стороны и могут убить пешеходов, которые были на тротуаре и ничего не нарушали. Такие случаи
уже известны в России. Не хочется проверять их на наших гражданах.
Дополнительно ограждения вдоль улиц сделаны с шипами, чтобы у пешеходов не было желания перелазить через них. Однако если упасть на такую ограду в случае ДТП или несчастного случая, ваши шансы остаться в живых так же высоки, как вероятность того, что скоро мы начнём избирать хокимов.
Представьте, что третий Ренессанс уже наступил. Коррупция побеждена, экономика идёт в гору, у всех равный доступ к качественному образованию, а газ, свет и интернет есть везде.
На этом фоне я был бы совершенно спокоен за безопасность велосипедистов и потенциальную судимость водителей. Потому что любой ренессанс подразумевает развитие общества. Сегодняшние заборы таким людям покажутся избыточными. Допустим такую крамольную мысль – меньше ограждений, – и очередное возрождение станет ближе.
Как живут наши высокоразвитые потомки? У них узкие улицы с выделенной полосой для общественного и спецтранспорта. Максимальная скорость движения в городе снижена до 50 км/ч. Ограждения вдоль улиц демонтированы.
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