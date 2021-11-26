Министр народного образования Бахтиёр Саидов в ночь на пятницу посетил среднюю школу №28 Джамбайского района Самаркандской области, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе МНО. 25 ноября глава МНО ознакомился с условиями в 4 школах и Центре повышения квалификации учителей Самарканда.

Фото: МНО.

Школа, построенная в 1975 году методом хашара, рассчитана на 480 человек, а на данный момент в ней обучаются 933 ученика, отметили в министерстве.

Министр, осматривая классы, «учитывая старое здание школы и для обеспечения ученикам достойное образование в зимний период», попросил перевести учеников в ближайший профессиональный колледж.

Фото: МНО.

«Прежде всего, нам нужно создать достойные условия для получения образования ученикам. Поскольку здание старое, нужно как можно скорее переместить детей в другое здание и включить школу в инвестиционную программу», — сказал Бахтиёр Саидов.

Министр народного образования Узбекистана Бахтиёр Саидов, назначенный на этот пост 18 ноября, ранее опубликовал обращение к учителям и родителям. В нём он подчеркнул огромную ответственность сферы, влияющей на будущее всего народа. «Любая проблема, отложенная сегодня, завтра может обернуться катастрофой для всей нации», — отметил министр и призвал присылать предложения и пожелания.

Ранее мы писали, что в 2022 году государство планирует построить 40 школ за 410 млрд сумов. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году, но всё равно катастрофически недостаточно для решения проблемы переполненных классов.