Министр народного образования Узбекистана Бахтиёр Саидов, назначенный на этот пост 18 ноября, опубликовал обращение к учителям и родителям. В нём он признал большую работу, проведённую в сфере, однако отметил, что сделать предстоит ещё немало. Министр подчеркнул роль школы в развитии самостоятельной и зрелой личности и огромную ответственность каждого сотрудника сферы «за судьбу нашего народа, государства и его будущего через судьбу каждого ученика». Он отметил, что перед МНО стоят задачи «вдохновить родителей и детей, дать им уверенность в завтрашнем дне» и «поощрять и приумножать стремление в получении новых знаний как у ребёнка, так и у родителя». Министр также призвал присылать предложения и пожелания по развитию сферы народного образования. Публикуем его обращение целиком.

Уважаемые учителя, дорогие родители!

Прошло несколько дней с тех пор, как я вступил в должность министра народного образования. То, что глава нашего государства доверил мне очень ответственное направление, определяющее будущее нашей страны, возложило на меня большую ответственность.

С первого дня своей деятельности я более-менее успел ознакомиться с проделанной в сфере работой и планами на будущее. Необходимо отметить: действительно проделана большая работа, но и предстоит еще сделать немало. Любая проблема, отложенная сегодня, завтра может обернуться катастрофой для всей нации.

В первые дни пребывания в должности я совершил рабочий визит в Джизак, посетил школы и ознакомился с имеющейся ситуацией. Мне было очень больно, когда я услышал слова начальника областного управления народного образования Дильфузы Садриддиновой. К сожалению, оказывается, сегодня родители говорят своим детям так: «Учись, хотя бы станешь учителем». Первая задача, стоящая перед нами сегодня, — искоренить подобное заблуждение!

Роль школы в развитии самостоятельной и зрелой личности огромна. Именно в школе формируется «Я» человека. Это означает, что каждый, кто работает в этой сфере, несёт огромную ответственность за судьбу нашего народа, государства и его будущего через судьбу каждого ученика.

Для этого мы должны сначала поднять статус учителя и его профессии. Правда, надо признать, что не все учителя одинаковые. Есть преданные своему делу учителя, но, к сожалению, есть и учителя, которые в прямом смысле заблудились в этой профессии. Но понятия «учитель» и «преданность» всегда идут вместе. Учитель должен внутренне чувствовать ответственность за судьбу нашего будущего поколения.

Люди живут ради своих детей! Поэтому никто из нас не имеет права оставаться равнодушным к сфере народного образования. У нас есть отдаленные районы, такие как Канимех, Канлыкуль, Шерабад, Алат. Наша обязанность — во всех уголках страны вдохновить родителей и детей, дать им уверенность в завтрашнем дне. Родители должны жить, говоря: «Учись, учись, дитя моё, ты будешь великим человеком!» Мы не должны позволять ребенку, который желает стать инженером, учёным или врачом, сломаться и потерять мечту. Перед нами стоит главная задача — поощрять и приумножать стремление в получении новых знаний как у ребенка, так и у родителя!

Великий философ Аристотель сказал: «Корни знания горьки, но плод сладок». Наш сегодняшний горький труд обязательно принесёт свои сладкие плоды в будущем. Сегодня мы влияем на будущее нашего народа через судьбу 7 миллионов человек в системе народного образования (имеется в виду количество учащихся — более 6,2 миллиона — и педагогов — ред.). Ответственность за это должен чувствовать каждый, работающий в нашей сфере. Если каждый из нас будет жить с мыслью о том, что мы можем сделать для развития образования, мы достигнем своей цели. Это именно та задача, которую я сегодня поставил перед своей командой, и я надеюсь, что они будут со мной на протяжении всего пути. Мы должны оправдать высокое доверие нашего государства!

Сегодня министерством разрабатывается национальная программа для развития народного образования на ближайший пятилетний период. В связи с этим я хотел бы услышать ваши предложения и пожелания по поднятию престижа учителя и интереса учеников к получению образования, а также развитию народного образования в целом через данную платформу.