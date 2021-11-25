Индивидуальные предприниматели (ИП) теперь могут нанимать до 5 сотрудников, тогда как ранее их число могло быть максимум 3. Соответствующее постановление 22 ноября утвердило правительство Узбекистана, сообщило Министерство юстиции.
ИП имеет право нанять сотрудника после открытия банковского счёта. С работником заключается письменный трудовой договор. Трудовую книжку при этом предприниматель вести не будет.
После заключения трудового договора с сотрудником ИП должен в течение трех рабочих дней поставить его на учёт в налоговой. Налоговый орган за один рабочий день выдаст работнику регистрационную карту.
Согласно документу, ИП платит подоходный налог и социальный налог за работника.
Marina Kondyukova
А трудовой стаж будет у наемных работников ИП учитываться налоговыми органами? Если платит НДФЛ и соцналог, тогда должен отчёты сдавать за них? Чтобы было видно, кому стаж работы учитывать, и насчёт инпс тоже оплата и отчёты? Интересное освещение, от одной новости столько вопросов! Более подробно нельзя было написать?