Индивидуальные предприниматели (ИП) теперь могут нанимать до 5 сотрудников, тогда как ранее их число могло быть максимум 3. Соответствующее постановление 22 ноября утвердило правительство Узбекистана, сообщило Министерство юстиции.

ИП имеет право нанять сотрудника после открытия банковского счёта. С работником заключается письменный трудовой договор. Трудовую книжку при этом предприниматель вести не будет.

После заключения трудового договора с сотрудником ИП должен в течение трех рабочих дней поставить его на учёт в налоговой. Налоговый орган за один рабочий день выдаст работнику регистрационную карту.

Согласно документу, ИП платит подоходный налог и социальный налог за работника.